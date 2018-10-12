Завершилася Ваша високодостойна служба в армії, але триває Ваше служіння Україні – Президент Міністру оборони Степану Полтораку

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко прийняв рапорт Міністра оборони, генерала армії України Степана Полторака про звільнення з військової служби та прийняв рішення про продовження його роботи на посаді Міністра.

«Щойно ми з вами стали свідками дуже зворушливої церемонії залишення військової служби генералом армії України Степаном Тимофійовичем Полтораком. Але хочу наголосити, що звільнення з військової служби це не є покарання. Це не є свідченням недоліків в роботі. Навпаки, з урахуванням урочистості церемонії, яка проходить напередодні Дня захисника України, навпаки – йдеться про суспільне визнання її високої якості та суспільної значимості», - наголосив Президент на церемонії залишення військової служби генералом армії України Степаном Полтораком.

Глава держави нагадав, що відповідно до вимог закону України «Про національну безпеку України» вже з 1 січня наступного року посаду Міністра оборони України має посідати цивільна особа. «Виходячи з цього, Степан Тимофійович Полторак подав відповідний рапорт. І я, відверто кажучи, Степан Тимофійович, із дуже важким серцем, цей рапорт прийняв – про звільнення генерала армії України Полторака Степана Тимофійовича з військової служби», - сказав Петро Порошенко.

Верховний Головнокомандувач особливо наголосив: «Але, цінуючи значний, визначальний внесок Степана Тимофійовича Полторака у відродження Збройних Сил України, а до того – у відродження і становлення Національної гвардії України – я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже у статусі цивільного міністра».

Президент підкреслив, що закон про національну безпеку узгоджений з нашими партнерами по НАТО, і така процедура передбачена. «Отже моє рішення цілком і повністю відповідає букві і духу Закону», - додав він.

Петро Порошенко подякував Міністру за державницьку позицію. «Знаю, що і для Вас питання залишити службу було дуже непростим кроком. Бо Ви віддали їй ні багато ні мало – 35 календарів, 35 років служби в погонах. А Нацгвардію та Міністерство оборони Ви очолили у найскладніший та найдраматичніший час історії нашої держави», - зауважив він.

«Дякую, пане генерале, за бездоганну військову службу Україні і ласкаво прошу, Степане Тимофійовичу, до цивільного життя. Єдине, що хочу сказати, що легше від того, що ви зняли військову форму Вам точно не буде. На Вас залишається вся повнота відповідальності за рівень обороноздатності нашої держави», - звернувся Президент до Міністра оборони.

За словами Глави держави, «є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву» - це Збройні Сили, Національна гвардія України і наша українська автокефальна церква. «Хочу наголосити, що два з цих трьох брендів, а саме Збройні Сили і Нацгвардія, тісно пов’язані з Вами, тож і надалі їх зміцнюйте, аж до повної нашої перемоги», - сказав Президент Міністру та додав, що підтримка капеланів, в тому числі і молитвою, йому гарантована.

Він наголосив: «Впевнений, Степане Тимофійовичу, у Ваших силах. Хочу наголосити, що я як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України повністю довіряю Вам. Ви така людина, з якою будь-хто із тут присутніх точно пішов би у розвідку не замислюючись».

«Вітаю Вас, Степане Тимофійовичу, з новим, вже цивільним етапом у Вашому житті. Завершилася Ваша високодостойна служба в армії, але триває Ваше служіння Україні», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент вручив Степану Полтораку орден Богдана Хмельницького І ступеня.

В свою чергу, Степан Полторак зазначив, що сьогодні в його житті особливий день: «Я завершую свою службу у Збройних Силах України, але я точно не завершую служіння українському народові».

«Я пишаюсь тим, що я живу в Україні. Пишаюсь тим, що я український військовий. Я пишаюсь тим, що я Міністр оборони найкращої армії, найкращих військових. Я гордий за свою державу, за наш народ і шлях, який ми пройшли. Я переконаний, що ми будемо рухатись і далі до перемоги», - сказав він.

Міністр подякував Главі держави: «Пане Президенте, як Верховному Головнокомандуючому я дякую за створення нової української армії. Армії, яка, нарешті, стала гарантом державності і незалежності нашої України. Я дякую Вам, за те, що Ви повернули довіру, повагу і гордість до служби у Збройних Силах України. Я дякую Вам за те, що всі разом ми зупинили ворога, всі разом ми створюємо нову історію і запроваджуємо нові традиції».

Міністр оборони також подякував всім солдатам, офіцерам та службовцям з якими він служив і особливо тим, з якими він ніс службу в останні чотири роки, які були найскладнішими в житті держави.

«Я дякую українському народові за те, що у самі важкі дні, коли Росія перетнула кордон і почала агресію проти України, сам народ став армією. Хтось взяв до рук зброю і пішов на фронт, хтось став волонтером і кожного дня, ризикуючи своїм життям, був на передовій, а хтось віддав останню копійчину для того, щоб підтримати Збройні Сили України», - сказав Степан Полторак. Він також подякував своїй родині за підтримку.