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Заява Президента України щодо чергового втручання Російської Федерації у внутрішні справи України

24 квітня 2019 року - 18:22

Заява Президента України щодо чергового втручання Російської Федерації у внутрішні справи України

Указ Президента Російської Федерації щодо спрощеної процедури набуття громадянства РФ громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, це чергове безпрецедентне втручання РФ у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та повне попрання своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Крім того, у такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій.

Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбасі. Проведення фейкових виборів у 2014 та 2018 роках, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами – це далеко неповний перелік тих деструктивних кроків, що зробила російська сторона протягом останніх років.

Невипадковою є й категорична відмова Росії підтримати ініціативу України та ОБСЄ щодо запровадження «Великоднього» перемир’я, починаючи з 26 квітня.

Мета Росії очевидна – обнулити Мінські домовленості, де чітко прописані її зобов’язання: припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном. Разом з Мінськими зобов’язаннями Москва розраховує позбутися санкцій.

Незаконна видача паспортів РФ за так званим південно-осетинським  та придністровським сценаріями  - це  спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на  окупованій частині українського Донбасу.

Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. 

У цьому зв’язку доручив МЗС негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та ЄС.

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