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Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав
Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав

16 січня 2019 року - 21:51

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Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі - Президент 

16 січня 2019 року - 21:42

Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі - Президент 

«Кремль і надалі тримає у своїх тюрмах українських заручників – як в самій Росії, так і на окупованих нею українських територіях. Серед них, 24 українських моряки – військовополонені. Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі», - заявив Президент Петро Порошенко під час щорічної Традиційної зустрічі з іноземними дипломатами.

Глава держави підкреслив, що серед українських заручників в російських тюрмах лауреат премії імені Сахарова Олег Сенцов та український патріот Володимир Балух, який здійняв над своїм будинком в Криму прапор України.

«Серед них – кримські татари – представники народу, який через російську окупацію Криму переживає сьогодні другий геноцид, другу депортацію», - додав Петро Порошенко.
 

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Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав

16 січня 2019 року - 21:51
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