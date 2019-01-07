Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі - Президент 

«Кремль і надалі тримає у своїх тюрмах українських заручників – як в самій Росії, так і на окупованих нею українських територіях. Серед них, 24 українських моряки – військовополонені. Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі», - заявив Президент Петро Порошенко під час щорічної Традиційної зустрічі з іноземними дипломатами.

Глава держави підкреслив, що серед українських заручників в російських тюрмах лауреат премії імені Сахарова Олег Сенцов та український патріот Володимир Балух, який здійняв над своїм будинком в Криму прапор України.

«Серед них – кримські татари – представники народу, який через російську окупацію Криму переживає сьогодні другий геноцид, другу депортацію», - додав Петро Порошенко.

