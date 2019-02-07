Зростання економіки, покращення інвестиційного клімату та розвиток інвестицій є рекордним за останні роки – Президент

«І зростання економіки, і покращення інвестиційного клімату, і подальший розвиток інвестицій є рекордним, як я вже наголошував, за останні роки», - сказав Президент Петро Порошенко під час виступу на 15-й щорічній конференції інвесторів Dragon Capital.

Він зазначив, що сьогодні Україна має інфляцію «одного знаку», яка раніше здавалася недосяжною під час війни, а економіка держави демонструє зростання.

Петро Порошенко зазначив, що російську агресію українці відбили не лише завдяки армії, не лише завдяки волонтерам. «Кремль весь час намагався і продовжує намагатися задушити нас економічно, користуючись колишньою нашою залежністю від російського ринку. Ми точно не дамо їм цих можливостей. Кремль спровокував економічну кризу. Але українці вистояли, відновили зростання і зараз ми переходимо до сталого розвитку», - наголосив Президент.

Глава держави подякував всім, хто у 2014-му, 2015-му і 2016-му роках не втратив віру в Україну. «З усіх боків вам нашіптували - дефолт є невідворотним, курс падає у глибоке піке і ось-ось досягне 40 грн за долар, банківська система в колапсі, кількість прострочених кредитів становить 80%, ніхто і ніщо банківську систему не врятує. І це не лише через російську агресію. З 2008 року у нас проблеми банківської системи лише нарощувались. І в цей час ви продовжували інвестувати в Україну», - звернувся він до учасників конференції.

Справді, в наслідок російської агресії, в наслідок економічної блокади у 2014 році Україна втратила 16 % свого ВВП, констатував він. Уряди Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана змушені були прийняти чимало непопулярних заходів, так само, як і Президент, який «ніколи не ухилявся від відповідальності».

«Дванадцять кварталів поспіль зростає економіка. 3,4% ВВП - зростання за останній рік. І це є найбільше за останні 7 років економічне зростання. Банківська система стабільна і сьогодні показує рекордні прибутки. Гривня, при збереженні і нарощуванні золотовалютних резервів, укріплюється. Це спокійний процес, але ми точно можемо сказати, що іде таргетування інфляції», - наголосив Глава держави і додав: «Двадцять три роки про це говорили, а на сьогоднішній день ми переконливо демонструємо зазначені процеси».

Президент підкреслив, що у економічному зростанні нашої держави значну роль відіграла Угода про асоціацію з ЄС, ратифікацію якої так намагалася заблокувати Російська Федерація, та поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. «Сьогодні, і я пишаюся цією цифрою, частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%, а частка експорту в РФ складає 7,7%. В 2018 році ми продали в Євросоюз товарів більше, ніж будь-якого іншого року в історії економічних відносин між Україною і ЄС. Обсяг нашої торгівлі з Євросоюзом за останні три роки зріс на 55%. І це вже якір, це вже там, де ніхто в один день, в одну мить не виключить, не закриє, не оголосить ембарго. Не буде використовувати взаємну торгівлю для зовнішньополітичного тиску на мою державу», - підкреслив Президент.