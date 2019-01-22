Звернення Президента до Українського народу у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Крут

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні ми вшановуємо подвиг молодих патріотів України, які у далекому 1918 році мужньо стали до бою з московсько-більшовицькими загарбниками та віддали життя за свободу рідного краю.

Після усіх драматичних подій ХХ століття, після нашої Революції Гідності, нині, коли на сході держави продовжується неоголошена війна, жертовність Крутян стає для нас все більш близькою та зрозумілою.

Ми добре вивчили уроки історії, перед лицем реальної загрози зробили належні висновки — створили та день за днем усім українським загалом плекаємо нашу армію, яка надійно тримає оборону.

Ми вистояли. І на сьогодні це одна із наших головних спільних перемог.

У своїй справедливій боротьбі ми спираємося на надійну солідарну підтримку міжнародних партнерів, які відтепер не лише впроваджують політику санкцій, що стримує агресора, а й надають Україні допомогу оборонною зброєю.

Російська верхівка це добре розуміє, а тому використовує нові брудні методи та стратегії гібридної війни. До бойових дій додалася потужна інформаційно-когнітивна війна, яка ведеться з не меншою наполегливістю та цинізмом. Це — загроза такого ж рівня, як і прямий збройний напад.

Ворог підступно діє через підконтрольні йому засоби масової комунікації та агентів впливу всередині країни з конкретною метою — переконати українців, що ми вже програли, що нам не вдалися реформи, а європейський вибір був помилкою, що справжній ворог українців не Росія, а українська держава та чинна влада.

Маючи гіркий досвід поразок національно-визвольних змагань на початку ХХ століття, ми даватимемо рішучу відсіч будь-яким спробам посіяти в країні зневіру, розбрат, хаос та анархію. Єднання всіх українців у цей тривожний час є головною передумовою збереження держави та наближення перемоги.

Тільки від нас із вами залежить, щоб тяжке минуле у московському ярмі ніколи не повторилося. Бо злочинна сутність Росії та ж сама, що і століття тому. Переконаний — велична звитяга Героїв Крут завжди житиме у серцях українців. Хай же вона править за приклад для кожного з нас.

Слава Україні!

Героям слава!

Петро ПОРОШЕНКО