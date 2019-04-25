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Звернення Президента України до Українського народу y зв’язку з Днем Чорнобильської трагедії

26 квітня 2019 року - 09:00

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні, у день 33-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС, ми з глибокою шаною вклоняємося ліквідаторам її страшних наслідків та схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували українську землю і, без перебільшення, увесь світ від поширення радіаційної загрози.

Згадаймо ж добрими словами і щирими молитвами усіх, хто, ставши на шляху ядерної стихії, передчасно покинув цей світ.

Сердечно дякую людям різних професій, які в екстремальних умовах доклали титанічних зусиль для приборкання «мирного атому», й усім фахівцям, які нині працюють на станції та у зоні відчуження, невтомно виконуючи складну відповідальну роботу.

Чорнобильська аварія стала викликом планетарного масштабу та суворим попередженням усій сучасній цивілізації.

Зі словами щирої вдячності звертаюся до держав-донорів та міжнародних інституцій, що постійно допомагають Україні долати тяжкі наслідки тієї катастрофи.

Попри складне соціально-економічне становище, спричинене виснажливою боротьбою проти російської агресії, ми разом із зарубіжними партнерами працюємо на новому унікальному об’єкті укриття, встановленому над зруйнованим четвертим енергоблоком. Крок за кроком ми реалізуємо низку важливих безпекових та екологічних проектів для гарантованого перетворення зони відчуження на перспективну, корисну територію.

Переконаний, що запорукою розв’язання проблем, пов’язаних із Чорнобилем, й надалі будуть міжнародна солідарність, спільна мета і злагоджена праця заради безпеки людства та майбутнього прийдешніх поколінь.

Петро ПОРОШЕНКО

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