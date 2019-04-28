Звернення Президента України Петра Порошенка

Як чинний Глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія.

Всі міжнародні спостерігачі визнали їх чесними, прозорими і демократичними. Вони повною мірою відповідали стратегії України на членство в Європейському Союзі та НАТО, яку я послідовно втілював протягом п’яти років свого президентства. Сподіваюся, що новий Президент продовжить цей курс, який повною мірою відповідає національним інтересам України.

Але що треба зробити негайно, так це продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. В такий спосіб Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Російської Федерації.

Росія заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми – це вже відповідальність нового Президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля.

Суперництво на виборах залишилося в минулому.

Користуючись нагодою, хочу подякувати більш ніж 4,5 мільйонам виборців, які проголосували за мене. Але тепер ми, всі українці, всі разом спільними зусиллями не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, що така позиція знайде підтримку і у обраного Президента.

Володимир Зеленський і я під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом.