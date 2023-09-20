Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чилі

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем.

Глава Української держави подякував за послідовну позицію Чилі, зокрема в межах Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, щодо засудження російської агресії.

«Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив налаштованість України на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки. У цьому контексті сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.

Крім того, Президент України акцентував на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

Лідери скоординували подальші кроки для розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені.