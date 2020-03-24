23 березня 2020 року - 19:08
13 березня 2020 року - 20:17
24 березня 2020 року - 17:48
У межах регулярного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС. У центрі уваги було питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі, а також епідеміологічної ситуації в нашій державі.
24 березня 2020 року - 17:23
У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Онлайн-курс містить шість відеороликів.
24 березня 2020 року - 16:47
Президент України Володимир Зеленський прийняв новопризначеного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.
23 березня 2020 року - 21:50
Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.
23 березня 2020 року - 21:42
Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських медиків, які самовіддано та невтомно допомагають країні боротися з поширенням коронавірусу, та подякував військовим, котрі захищають Україну на фронті.
23 березня 2020 року - 21:36
У складні для України часи влада робить усе, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Політичні спекуляції на темі пандемії – це фактично мародерство, заявив Президент України Володимир Зеленський.
23 березня 2020 року - 19:09
Коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Усі ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів.
24 березня 2020 року - 17:48
14 березня 2020 року - 15:04
11 березня 2020 року - 19:10
2 березня 2020 року - 11:52