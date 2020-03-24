У межах регулярного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС. У центрі уваги було питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі, а також епідеміологічної ситуації в нашій державі.