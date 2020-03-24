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Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу
Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

23 березня 2020 року - 19:08

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Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета, 9 березня 2020 року
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС

24 березня 2020 року - 17:48

У межах регулярного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС. У центрі уваги було питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі, а також епідеміологічної ситуації в нашій державі.

Майже п’ять тисяч педагогів пройшли курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» лише за добу

24 березня 2020 року - 17:23

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо цифрової трансформації держави за 72 години було розроблено курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Онлайн-курс містить шість відеороликів.

Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним Послом Китаю в Україні питання протидії поширенню коронавірусу

Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним Послом Китаю в Україні питання протидії поширенню коронавірусу

24 березня 2020 року - 16:47

Президент України Володимир Зеленський прийняв новопризначеного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Володимир Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн: Сьогодні людям потрібна віра, але не менше їм потрібна безпека

23 березня 2020 року - 21:50

Президент України Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Глава держави подякував лікарям та військовим, які нині перебувають на передовій захисту України

23 березня 2020 року - 21:42

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських медиків, які самовіддано та невтомно допомагають країні боротися з поширенням коронавірусу, та подякував військовим, котрі захищають Україну на фронті.

Президент застеріг політиків від хайпу на тлі пандемії коронавірусу

23 березня 2020 року - 21:36

У складні для України часи влада робить усе, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Політичні спекуляції на темі пандемії – це фактично мародерство, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

23 березня 2020 року - 19:09

Коронавірус насправді скидає маски з людей. Бо хтось готовий допомагати, віддаючи останнє. А хтось готовий заробляти на людській біді. Підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон. Усі ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а й юридичну оцінку відповідних правоохоронних органів.

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ООфіс Президента
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС

24 березня 2020 року - 17:48

До Києва прибув борт з українцями, евакуйованими з Італії

16 березня 2020 року - 08:13

Андрій Єрмак: Україна не веде й не вестиме переговори з бойовиками ОРДЛО

14 березня 2020 року - 15:04

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ДДружина Президента
Дружина Президента та керівництво Київської ОДА обговорили перші результати проекту з покращення системи харчування у школах області

13 березня 2020 року - 14:57

Олена Зеленська ознайомилася з новими підходами до харчування у школах Києва та області

11 березня 2020 року - 19:10

Олена Зеленська взяла участь у нараді щодо роботи гарячої лінії з протидії насильству

2 березня 2020 року - 11:52

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