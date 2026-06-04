Балістика – це останній російський аргумент у війні проти України, і треба знайти достатньо протидії – Президент після зустрічі з Генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визначили ключові напрями посилення протиповітряної оборони нашої країни на тлі посилення російського повітряного терору.

«Дуже допомогло б, щоб партнери зосередились особливо на захисті від балістичних ракет – про це ми сьогодні багато говорили – балістичних ракет, які Росія почала використовувати частіше та які об’єктивно збивати складніше. Балістика – це останній російський аргумент у війні проти України, і треба знайти достатню протидію», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам і Марку Рютте за те, що програма PURL працює. Були внески в травні й будуть у червні – є підтвердження. Лише сьогодні шість країн підтвердили, що зроблять внески в програму. Водночас, за словами Президента, потрібні додаткові кроки для збільшення швидкості та обсягів постачання. Саме про це йшлося під час зустрічі.

Марк Рютте зазначив, що партнери продовжуватимуть підтримку України, забезпечення найбільш необхідними видами озброєнь, зокрема через PURL. За його словами, у НАТО розуміють, наскільки нагальною є потреба України в ППО.

Обговорили й співпрацю України з партнерами у форматі Drone Deals та роботу над створенням власної європейської антибалістики. Наша країна вже працює з Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією, Данією, Італією та іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Крім того, тривають обговорення зі США щодо можливості отримання ліцензій на виробництво систем Patriot в Україні або разом із партнерами по НАТО.

Президент також відзначив співпрацю з партнерами, які вже розвивають спільне оборонне виробництво з Україною. Зараз ми спрямовуємо 45–50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили деякі речі, які можуть дати Україні більше саме довгострокових фінансових гарантій безпеки.

Глава держави зазначив, що Україна працюватиме над цими питаннями й під час саміту G7 та саміту НАТО, і подякував Марку Рютте за запрошення.

Генсек Альянсу зауважив, що Україна змінює динаміку на полі бою та використовує інноваційні підходи, а дії Росії більше схожі на відчай. РФ втрачає близько 30 тисяч осіб на місяць – більше, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

«Ми знаємо, що російська економіка зазнає значного тиску. Знаємо, що Росія не здатна компенсувати всі витрати, яких потребує війна. Ми маємо примусити Росію повернутися за стіл переговорів, щоб вони припинили ту війну, яку розпочали більше ніж 4 роки тому», – сказав Марк Рютте.