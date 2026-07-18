Рішення щодо армії будуть напрацьовані – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Перш за все хочу подякувати нашим воїнам за влучність: у ніч на цей день були якісні результати нашої далекобійності. Продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі.



Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачались засоби для війни: навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового обʼєкта і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше, буде більше засобів для мідлстрайків.



План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. Хочу подякувати Збройним Силам України: СБС, Силам спеціальних операцій, нашим розвідкам – ГУР та СЗР, нашим ракетним військам і артилерії та, звісно, Службі безпеки України.

Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію, і саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну – у відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів – і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну.



Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів, і це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії: Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя і Харківщина. Вдячний за захист наших позицій і за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими. Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати. Так само й інші наші корпуси на фронті. Дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, – все буде на Ставці вже в понеділок.



Також почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні, і вони будуть, зокрема щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації. Активно працюємо і з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї.



І ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Дякую всім, хто дбає про Україну. Дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті і хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла.

Слава Україні!