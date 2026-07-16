Олена Зеленська відвідала Фестиваль здорового харчування на Київщині

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у вже другому цього року Фестивалі здорового харчування, що відбувся в межах реформи шкільного харчування на Київщині.

«Такі заходи – голос реформи шкільного харчування, спосіб донести в кожну громаду головну ідею змін: харчуймося здорово не тільки у школах, де в межах реформи шкільні обіди вже стали значно кориснішими, а й удома. Зробімо правильну їжу корисною звичкою кожної родини, а в результаті – цілого покоління дітей, які виростуть завдяки цьому здоровими», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська разом із віцепрем’єр-міністеркою з питань гуманітарної політики – міністеркою культури Тетяною Бережною, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, пані Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою та керівником Антикорупційної ініціативи ЄС Алланом Пагом Крістенсеном відвідала чотири локації заходу.

У Ревненському ліцеї Гірської громади учасники ознайомилися з результатами модернізації харчоблока та сучасними підходами до організації харчування. Для дітей і батьків були доступні кулінарні майстер-класи, зокрема приготування сирників і корисного ланчу, а старшокласники створили своє ідеальне шкільне меню.

У Бориспільському ліцеї «Лідер» через творчі, ігрові та кулінарні активності діти знайомилися з принципами здорового харчування, а для батьків провели окреме заняття, присвячене ролі сім’ї у формуванні здорових харчових звичок.

На базі Бориспільського професійного коледжу учасникам представили кулінарний хаб, створений у 2023 році. Учасники ознайомилися з підготовкою фахівців для системи шкільного харчування. Програма охоплювала профорієнтаційні та практичні майстер-класи, презентацію можливостей професійної освіти й перекваліфікації, а також обговорення викликів і перспектив розвитку реформи шкільного харчування.

У Щасливському академічному ліцеї програма об’єднала кулінарні майстер-класи, дитячі квізи, спортивні активності, діалог із батьками, спілкування з нутриціологами, а також презентації закладів професійної освіти та фабрики-кухні.

«Дуже очікую на фестивалі здорового харчування в наступних регіонах. Бо кожен із них – зі своєю особливою душею і вмінням донести до своїх громад головне: виростімо наших дітей здоровими! Вони заслуговують на найкраще життя», – наголосила перша леді.