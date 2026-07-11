Велика Британія оголосила про надання 300 мільйонів євро підтримки для постачання спільно зі Швецією 16 сучасних літаків для України – Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Цей візит в Україну став останнім для Кіра Стармера на посаді керівника уряду й водночас уже четвертим.

Президент подякував Прем'єр-міністру та народові Великої Британії за підтримку України. Глава держави зазначив, що з Кіром Стармером провів 46 зустрічей і розмов.

«Хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. Це тисячі оборонних засобів: зенітних ракет і засобів ППО, іншої зброї. Підтримка Британії для України за цей час – понад 11 мільярдів фунтів, і саме військової допомоги – майже 8 мільярдів фунтів. Це дуже відчутно. І це дуже корисно», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, була підписана угода про сторічне партнерство. За словами Глави держави, це відображає віру Великої Британії в Україну, українців та українську незалежність.

Президент подякував Британії за сильну санкційну політику. Він зазначив: у Росії знають, що Велика Британія проти війни та всіма можливостями допомагає перейти до її дипломатичного закінчення.

«Україна впевнена в Британії, і важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку таких наших сильних дійсно відносин із Британією – цей курс збережеться. Наші відносини, наша співпраця уособлюють той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають і завдяки яким до Британії завжди дослухаються», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили ключові питання щодо фронту й далекобійних операцій України. Володимир Зеленський акцентував, що Україна досягла в цьому значних успіхів і це один із видів тиску на Росію заради припинення війни й досягнення достойного миру. Він додав, що Україна й надалі координуватиметься з британськими партнерами.

Кір Стармер зазначив, що Україна зараз має одне з найбільш загартованих у боях, технологічних і креативних військових формувань у світі. За його словами, Велика Британія модернізує свою армію та розбудовує дронову індустрію з урахуванням досвіду й напрацювань України. Він запевнив у подальшій підтримці України з боку Великої Британії.

«Можу оголосити, що Велика Британія надасть 300 мільйонів євро підтримки, щоб у співпраці зі Швецією поставити 16 нових сучасних літаків, щоб допомогти захистити небо України. Це чергове підтвердження того, що Британський народ підтримує вас», – зазначив Прем’єр-міністр.

Володимир Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи, подякував за спільну роботу й побажав подальших успіхів.