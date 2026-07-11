Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та присвоїв почесні звання представникам сфер культури, книговидавництва, науки, освіти та спорту

У День Української Державності та День хрещення Київської Русі-України Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань представникам сфер культури, книговидавництва, науки, освіти та спорту.

Орденом Свободи відзначений живописець, графік та монументаліст Олександр Дубовик. Представник мистецтва «шістдесятників». Автор вітражів та мозаїки на будівлях Києва і Феодосії та розписів капел у Франції. У 2024 році був відзначений нагородою «Національна легенда України».

Орденом Свободи також нагороджена історикиня, професорка кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія» Наталія Яковенко. Авторка понад 300 наукових праць, перекладачка, співавторка підручника з латинської мови, заслужена діячка науки і техніки України.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Майстер художнього металу, професор Львівської національної академії мистецтв Олег Боньковський. Понад 50 років бере участь у художньому оформленні історичних будівель Львова. Номінант ІІІ туру Шевченківської премії 2026 року за мистецьку серію «Хресна дорога України».

Спортсмен-інструктор штатної команди Національної збірної команди України з легкої атлетики Олег Дорощук. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Фіналіст XXXIII літніх Олімпійських irop 2024 poкy зi cтpибків y висоту. Переможець чемпіонату світу та Європи 2026 poкy.

Засновник книгарні «Сенс» Олексій Ерінчак, де проводять літературні презентації, дискусії, книжкові клуби, обговорення та інші культурні події. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в одній із книгарень працював волонтерський штаб, який допомагав військовим і цивільним.

Засновник мистецької агенції «Наш формат» Владислав Кириченко (посмертно). За його ініціативи українською мовою були видані твори провідних світових авторів. Був засновником Українського наукового клубу, підтримував українських науковців, фінансував культурні фестивалі, а також численні видавничі та просвітницькі проєкти. Владислав Кириченко пішов з життя 20 січня 2026 року.

Засновник видавництва «Лабораторія» Антон Мартинов. Започаткував цифрову бібліотеку Librarius, що стала одним із найбільших українських сервісів електронних книг. Запровадив інновації у книговидавничій сфері. Після початку повномасштабного російського вторгнення проходить військову службу та водночас забезпечує безперервну діяльність видавництва.

Військовослужбовець, письменник та документаліст Ілларіон Павлюк нагороджений орденом Данила Галицького. Автор творів «Білий попіл», «Танець недоумка», «Я бачу , вас цікавить пітьма», що увійшов до короткого списку премії «Книга року ВВС – 2020» і вже кілька років у топі продажів серед українських авторів, та низки фільмів.

Почесне звання «Заслужений артист України» отримав український музикант, вокаліст гурту «Бумбокс», військовослужбовець Андрій Хливнюк. З початку повномасштабного російського вторгнення вступив до територіальної оборони Києва. Зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу, але повернувся на службу.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєне викладачеві Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського Павлу Савєльєву. Під час викладання застосовує сучасні режисерські підходи, озвучував аудіокниги для дітей, написав музику до численних вистав у театрах України та Литви. Організовує благодійні концерти та бере участь у волонтерських ініціативах.

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєне завідувачці відділу Національного музею народної архітектури та побуту України Тетяні Карандєєвій. Проводить активну дослідницьку роботу, завдяки якій музейний фонд поповнився сотнями унікальних предметів, зокрема зразками ткацтва, художньої обробки дерева та кераміки. У 2025 році з її ініціативи було відновлено та відкрито музей-садибу з півдня Полтавщини.