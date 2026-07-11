Після закінчення саміту Україна – Південно-Східна Європа Президент провів шість двосторонніх зустрічей із лідерами

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів шість двосторонніх зустрічей із главами держав та урядів країн – учасниць саміту Україна – Південно-Східна Європа: президентами Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, прем’єр-міністрами Хорватії та Словенії.

Під час цих зустрічей детально говорили про двосторонні відносини та їх подальше зміцнення, а також про міжнародну адженду.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи і зацікавлена у надійному та сильному партнерстві з кожною.

«Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку. Фактично з усіма країнами регіону є перспективні проєкти», – зазначив Глава держави.

Президент подякував Молдові, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії за солідарність з Україною.

Володимир Зеленський відзначив, що вже вдруге саміт у такому форматі відбувається в Україні. Важливо, що лідери приїжджають до нашої держави і бачать, через що проходять наші люди кожного дня.

Також іноземні гості відвідали Києво-Печерську лавру, яка була пошкоджена в червні внаслідок російського удару.

«Обов’язково маємо далі тиснути на агресора, щоб ці удари проти життя припинилися і був гідний мир», – наголосив Володимир Зеленський.