Шлях України у відносинах з ЄС від подання заявки на членство в лютому 2022 року до сьогодні: ключові етапи та досягнення

Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення. Завдяки політичній підтримці інституцій Євросоюзу і держав-членів у рекордно стислі терміни, вже 23 червня 2022 року, в Євросоюзі позитивно розглянули заявку про надання Україні статусу країни-кандидата.

25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила політичне рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ. Також у рекордні терміни – з липня 2024 по вересень 2025 року – був проведений скринінг законодавства України. 15 червня 2026 року був відкритий перший переговорний кластер, 14 липня – шостий. Наша держава прагне якомога швидше відкрити решту – чотири переговорні кластери.

З початку повномасштабної війни Євросоюз і держави-члени послідовно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та зусилля для досягнення миру.

З 2022 року було ухвалено вже 20 пакетів санкцій Євросоюзу проти РФ, що місять секторальні та персональні обмежувальні заходи. З кожним пакетом Європейський Союз посилює тиск на агресора, щоб примушувати його до реальної дипломатії. Найближчим часом очікується ухвалення 21-го санкційного пакета.

Євросоюз та держави-члени стали найбільшим донором України, надавши з початку повномасштабного російського вторгнення вже 216,7 мільярда євро фінансової, економічної, гуманітарної, військової та іншої підтримки. Зокрема, 110,9 мільярда євро спрямовано на підтримку економічної, соціальної та фінансової стійкості України, 77 мільярдів євро – на військову допомогу.

На 2024-2027 роки в межах Ukraine Facility на підтримку України передбачено до 50 мільярдів євро. 23 квітня Європейський Союз схвалив пакет підтримки для нашої країни обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, з яких 30 мільярдів – для бюджетних потреб та 60 мільярдів – для зміцнення обороноздатності України.

Євросоюз забезпечив підготовку понад 94 тисяч українських воїнів у межах своєї Місії з військової підтримки України.

Був розроблений механізм залучення надприбутків від заморожених активів РФ на оборонні потреби України. Україна отримала вже чотири транші на понад 3,4 мільярда євро, з яких значна частина була спрямована на інвестиції в український ОПК.

Протягом 2022-2024 років партнери залучили 6,1 мільярда євро військової допомоги для України у межах Європейського фонду миру.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги перевищив 5 мільярдів євро. Це кошти для підтримки найбільш вразливих категорій українців, забезпечення енергетичної стійкості та покриття першочергових потреб. За допомогою Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала понад 159 тисяч тонн гуманітарної допомоги, включно з критичним енергетичним обладнанням.

Євросоюз став одним із лідерів підтримки зусиль України із забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України, що охоплює розбудову міжнародної архітектури притягнення до відповідальності, зокрема створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, Міжнародної компенсаційної комісії для України та Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Зараз триває робота над підготовкою Drone Deal між Україною та Євросоюзом, першим кроком до якої став Лист про наміри щодо стратегічного оборонно-промислового партнерства, який сьогодні підписали Президент України Володимир Зеленський та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.