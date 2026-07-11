Саміт Україна – Південно-Східна Європа: Київська декларація

Ми, Президент України Володимир Зеленський та Президент Республіки Албанія Байрам Бегай, Президент Грецької Республіки Константінос Тасулас, Президент Республіки Молдова Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша, перший віце-прем’єр-міністр та міністр європейських справ Республіки Північна Македонія Бекім Салі, віце-прем’єр-міністр закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Веліслава Петрова-Чамова, зібралися в Києві 15 липня 2026 року на п’ятий Саміт Україна – Південно-Східна Європа у присутності Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Спираючись на результати наших попередніх зустрічей в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі, ми підтверджуємо, що Саміт Україна – Південно-Східна Європа є важливою платформою для політичного діалогу, регіональної співпраці та спільної безпеки.
Зустріч у Києві в День Української Державності має символічне значення, оскільки вона підтверджує безперервність понад тисячолітньої української державності.
Визнаючи, що безпека України, Чорноморського регіону та Південно-Східної Європи взаємопов’язана, ми приймаємо наступну Декларацію.
- Ми залишаємося єдиними в переконанні, що не може бути тривалого миру, безпеки, стабільності та процвітання в Європі без суверенної та незалежної України. Ми відзначаємо стійкість, силу та відвагу українського народу в боротьбі за свою національну ідентичність, майбутнє та свободу проти російської агресії з 2014 року та засвідчуємо нашу непохитну відданість наданню Україні всебічної підтримки. Ці спільні зусилля мають вирішальне значення для формування майбутнього Європи.
- Ми підтверджуємо наше засудження незаконної, неспровокованої та нічим не виправданої збройної агресії Росії проти України та закликаємо Росію негайно припинити цю війну. Це грубе порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН, становить серйозну загрозу миру та стабільності в Європі. Ми твердо засуджуємо будь-яку політичну, військову, технічну, фінансову чи іншу підтримку воєнних зусиль Російської Федерації, що надається третіми державами, та закликаємо до її негайного припинення.
- Ми рішуче засуджуємо посилені регулярні масовані атаки Росії на Київ та інші регіони України, що є грубим порушенням міжнародного права. Ми висловлюємо найглибші співчуття усім постраждалим. Напади на цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури є воєнним злочином. Ми закликаємо Росію припинити ракетні та безпілотні атаки на мирні міста України, які вже забрали життя численних мирних жителів та завдали значної шкоди критичній інфраструктурі, включаючи енергетику, водопостачання та водовідведення. Ці навмисні спроби спричинити гуманітарну катастрофу призводять до ескалації війни та підривають поточні мирні зусилля.
- Ми наголошуємо, що зміцнення спроможностей протиповітряної оборони України залишається пріоритетом, зокрема шляхом залучення відповідних систем та ракет, здатних перехоплювати балістичні ракети. З цією метою ми підтримуємо мобілізацію необхідних фінансових ресурсів та міжнародних механізмів, визнаючи, що сильніша протиповітряна оборона рятує життя цивільного населення та захищає критичну інфраструктуру.
- Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальне море. Ці універсальні принципи заклали основу для миру, безпеки, стабільності та процвітання в Європі. Ми підкреслюємо нашу політику невизнання будь-яких спроб незаконної зміни цих кордонів та підтверджуємо невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Ми наголошуємо, що повне, безумовне та верифіковане виведення російських військ та військової техніки з усієї території України залишається невід’ємною умовою для досягнення тривалого миру. Жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України.
- Ми залишаємося єдиними у нашій солідарності з Україною та відданими, разом з нашими партнерами, відновленню всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України, заснованого на міжнародному праві. Ми схвалюємо непохитну відданість України миру та заклик Президента Зеленського до переговорів, щоб покласти край війні. Ми цінуємо зусилля наших партнерів та союзників, які спрямовані на припинення війни. Ми закликаємо Росію відповісти взаємністю, погодившись на повне та всеохоплююче припинення вогню.
- Ми визнаємо важливу роботу Коаліції охочих як ефективного механізму підтримки України, щодо забезпечення України надійними та юридично зобов'язуючими безпековими гарантіями, і висловлюємо готовність посилювати нашу участь у її роботі.
- Ми вітаємо нещодавнє відкриття двох переговорних кластерів з Україною та Республікою Молдова і підтримуємо якнайшвидше відкриття інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на заслугах. Ми відзначаємо прогрес партнерів із Південно-Східної Європи на шляху до вступу. Ми визнаємо, що ці досягнення взаємно посилюють прогрес одне одного та створюють новий імпульс для розширення ЄС. Майбутнє членство в ЄС партнерів із Західних Балкан, а також України і Республіки Молдова є стратегічною інвестицією у довгострокову стабільність, безпеку та процвітання Європи. Спираючись на взаємну підтримку процесу вступу один одного, що ґрунтується на підході, заснованого на заслугах, ми знову підтверджуємо нашу рішучість активізувати спільні зусилля для забезпечення подальшого сталого прогресу всіх країн-кандидатів на їхньому індивідуальному шляху до членства в ЄС. З метою використання нового імпульсу для розширення ЄС партнери залишаються відданими продовженню цілеспрямованих реформ та рішучому виконанню критеріїв членства, включаючи повне узгодження зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС.
- Безпека України – це наша безпека. Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, і ми єдині у своїй непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності, як зазначено в Декларації саміту НАТО в Анкарі. Ми підтверджуємо нашу підтримку євроатлантичних прагнень України на її незворотному шляху до майбутнього членства в НАТО, коли союзники досягнуть згоди та будуть виконані відповідні умови, а також її суверенного права обирати власні механізми безпеки та визначати своє майбутнє. Ми визнаємо, що оборонний потенціал України зміцнює євроатлантичну безпеку, та підкреслюємо важливість розширення оборонного співробітництва для підтримки довгострокової безпеки та стійкості України.
- Ми рішуче засуджуємо всі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, скоєні в рамках війни Росії проти України. Ми закликаємо до негайного повернення всіх незаконно депортованих та примусово переміщених громадян України, зокрема українських дітей, звільнення всіх незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених.
- Ми підтверджуємо, що злочин агресії не може залишатися безкарним. Ми підтримуємо міжнародні зусилля щодо забезпечення відповідальності за злочини, скоєні проти України, зокрема через Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Ми схвалюємо рішення держав про приєднання до Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми, решта учасників, висловлюємо свій намір розглянути можливість приєднання до Угоди у належний час та зробити внесок у ці важливі зусилля.
- Ми закликаємо до подальшого посилення санкційного тиску на Російську Федерацію та її воєнну економіку, забезпечення їх ефективного впровадження, протидії тіньовому флоту Росії та зміцнення міжнародної співпраці для запобігання обходу санкцій, кіберзагроз та іншої гібридної діяльності, що підриває європейську безпеку.
- Ми рішуче засуджуємо триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України та підтверджуємо нашу відданість зміцненню регіональної енергетичної безпеки шляхом поглиблення співпраці, диверсифікації маршрутів постачання, посилення взаємоз'єднаності енергетичних систем, а також підтримки відновлення та модернізації енергетичної системи України, зокрема через Фонд підтримки енергетики України. Ми закликаємо партнерів спиратися на унікальний досвід України у зміцненні енергетичної стійкості в умовах воєнного часу.
- Ми наголошуємо на стратегічному значенні Чорноморського регіону для європейської та глобальної безпеки. Агресія Росії проти України, напади на свободу судноплавства, зокрема атаки на торговельні судна та цивільні порти, кібератаки, іноземне інформаційне маніпулювання та втручання, атаки на об'єкти критичної інфраструктури, вторгнення безпілотних літальних апаратів і порушення суверенного повітряного простору, а також спроби підірвати демократичні інститути стали спільними викликами для нашого регіону. Ми зобов'язуємося зміцнювати повітряну та морську безпеку, спроможності з протидії безпілотним літальним апаратам, регіональну взаємопов'язаність, захист критичної інфраструктури, свободу та безпеку судноплавства, енергетичну стійкість, а також координувати реагування на гібридні загрози відповідно до міжнародного права, включаючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS).
- Ми рішуче засуджуємо незаконну окупацію та мілітаризацію Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які й надалі підривають ядерну безпеку та захищеність і порушують Сім невід'ємних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ, а також П'ять принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС. Ми повторюємо нашу вимогу до Росії негайно вивести весь військовий та інший несанкціонований персонал зі станції та повернути її під контроль України.
- Ми рішуче засуджуємо систематичне використання Російською Федерацією небезпечних хімічних речовин проти України, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї. Ми підтверджуємо, що забезпечення повної відповідальності в цьому відношенні залишається пріоритетом. Ми підтримуємо зусилля в рамках Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо розслідування інцидентів, пов’язаних з небезпечними хімічними речовинами, та встановлення відповідальності за їх використання.
- Ми підтверджуємо нашу готовність активно сприяти відновленню та відбудові України, гуманітарному розмінуванню, відновленню довкілля та відбудові постраждалих громад у тісній співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, міжнародними організаціями та приватним сектором. Ми визнаємо важливий внесок, який українські ветерани зроблять у довгострокове відновлення та розвиток України.
- Ми зобов'язуємося зміцнювати співпрацю у протидії кіберзагрозам, іноземному інформаційному маніпулюванню та втручанню (FIMI), кампаніям з дезінформації та іншим зловмисним діям, спрямованим на підрив демократичних інституцій, суспільної довіри, регіональної стабільності та європейської інтеграції.
- Ми визнаємо, що шлях до вступу до ЄС відкриває нові можливості для нашої практичної співпраці. Ми підтверджуємо нашу відданість зміцненню верховенства права, захисту прав людини та демократичного врядування, розвитку регіонального співробітництва, підвищенню стійкості, взаємопов'язаності та диверсифікації джерел енергопостачання з метою подолання наявних викликів, а також сприяння досягненню тривалого миру, стабільності та процвітання в нашому регіоні та в усій Європі.
- Ми погоджуємося продовжувати регулярний політичний діалог та координацію на всіх рівнях для подальшого зміцнення регіональної співпраці та підтверджуємо, що безпечна, вільна, мирна та процвітаюча Європа неможлива без безпечної, вільної, мирної та процвітаючої України, і залишаємося відданими її підтримці.
- Ми домовились провести наступний Саміт в Республіці Словенія в 2027 році.