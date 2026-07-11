Саміт Україна – Південно-Східна Європа: Київська декларація

Ми, Президент України Володимир Зеленський та Президент Республіки Албанія Байрам Бегай, Президент Грецької Республіки Константінос Тасулас, Президент Республіки Молдова Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша, перший віце-прем’єр-міністр та міністр європейських справ Республіки Північна Македонія Бекім Салі, віце-прем’єр-міністр закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Веліслава Петрова-Чамова, зібралися в Києві 15 липня 2026 року на п’ятий Саміт Україна – Південно-Східна Європа у присутності Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Спираючись на результати наших попередніх зустрічей в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі, ми підтверджуємо, що Саміт Україна – Південно-Східна Європа є важливою платформою для політичного діалогу, регіональної співпраці та спільної безпеки.

Зустріч у Києві в День Української Державності має символічне значення, оскільки вона підтверджує безперервність понад тисячолітньої української державності.

Визнаючи, що безпека України, Чорноморського регіону та Південно-Східної Європи взаємопов’язана, ми приймаємо наступну Декларацію.