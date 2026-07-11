Звернення Президента до учасників V саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

Дорогі друзі, шановні лідери!

Щиро дякую, що сьогодні ви з нами! Радий, що ми всі разом і що цей формат – спільна робота України та країн Південно-Східної Європи – є активним і змістовним.

Сьогодні з нами також Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Дуже дякую, Урсуло!

І це дуже символічно: тут, в Україні, у День Української Державності, разом із Президенткою Європейської комісії присутні представники однієї з найважливіших частин Європи – частини, стабільність якої має надзвичайне значення для безпеки й розвитку всієї Європи.

Кожен із нас по-своєму вибудовує відносини з Європейським Союзом. Для жодного народу це не є простим шляхом, але він однозначно вартий зусиль.

Особливо важко сьогодні Україні через відверту зневагу Росії до нашого вибору та нашої незалежності.

Працюючи разом, підтримуючи одне одного та розбудовуючи спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні й культурні зв’язки, ми даємо змогу кожному з наших народів – і кожному народові Європи – зберігати свою ідентичність і вільно визначати власне майбутнє.

Ви всі бачите, чого вже досягли Україна та наш народ. До речі, на саміті НАТО в Туреччині, в Анкарі, було чітко визнано, що Україна є контрибутором у нашу спільну безпеку – безпеку євроатлантичної спільноти, частиною якої ми всі є.

Багато держав зацікавлені в безпековій співпраці з Україною. І ми готові як рівноправні партнери та на взаємовигідних засадах допомагати нашим партнерам зміцнювати їхню безпеку на морі, у повітрі й на суходолі. Я вдячний вам за готовність і надалі підтримувати нашу боротьбу за незалежність. І я високо ціную нашу спільну роботу – на двосторонньому рівні, у межах таких форматів, як Коаліція охочих, та в інших багатосторонніх форматах.

Перед нами стоїть кілька ключових завдань.

Передусім ми повинні максимально об’єднати європейські спроможності. Європа має бути здатною захистити себе. І це також, на мою думку, стратегічна мета для нас, для Європи та для Сполучених Штатів, які говорять про це цілком відкрито. Наш формат Drone Deals може бути дуже корисним для досягнення цієї мети.

Друге.

Ми повинні досягти більшого в практичному захисті нашого способу життя в усіх сферах. Давайте тісніше координуватися й робити більше на двосторонньому рівні, зокрема для протидії спробам Росії дестабілізувати наші країни різними засобами.

Третє.

Ми всі бачимо, до яких політичних наслідків може призвести криза вартості життя, якщо ми діятимемо недостатньо ефективно. Безпека, стабільність і міцніші зв’язки з ширшим колом партнерів – це шлях до захисту людей у всіх сенсах.

Четверте.

Будь ласка, давайте діяти разом, говорити єдиним голосом і координувати всі дипломатичні кроки, які Європа може зробити, щоб завершити цю війну. Це вкрай важливо й дуже непросто. Сподіваюся, трохи згодом ми зможемо обговорити це докладніше.

І п’яте.

Це не менш важливо, ніж усі інші пункти. Прошу кожного з вас підтримувати всі форми санкцій проти Росії за цю війну. Не можна давати Росії послаблення чи час, щоб пристосуватися до тиску, запровадженого через її війну.

Росія повинна пам’ятати, що це її війна, і що саме вона повинна її завершити.

Зараз на розгляді 21-й пакет санкцій. Прошу підтримати цей пакет. Не дозволяйте Росії обходити санкції. Ми повинні зосередитися насамперед на тому, щоб вдарити по джерелах фінансування Путіна та по російському експорту енергоресурсів. Саме гроші живлять амбіції Путіна. Мир стане ближчим, коли тиск максимально скоротить доходи Росії. Це важливо.

Я дякую всім, хто підтримує такий тиск, і всім, хто робить усе можливе, щоб допомогти нам захищати життя тут і зараз від російських ударів. Щиро дякую, партнери, за цей візит. І дякую всім, хто завжди з нами, а також тим, хто вперше в Києві. Ми дуже раді вас вітати. Щиро дякую.