У День Української Державності Президент відзначив нагородами військових і цивільних та вручив паспорти юним українцям

У День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і цивільним, паспорти – юним українцям та присвоїв почесні звання.

На урочистих заходах на Михайлівській площі також були присутні перша леді Олена Зеленська та іноземні гості: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Албанії Байрам Бегай, Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, представники Іспанії, Північної Македонії, Чорногорії, Болгарії та Франції і спеціальний посланник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі.

Президент зазначив, що всі досягнення України зараз, всі українські технології та інновації існують завдяки нашим людям – тим, без кого Україна не була б Україною.

«Наші люди, які щодня, щоночі працюють заради України. Наші міста. Наш сильний Харків, який довів: географічна близькість із Росією не означає близькість ментальну. І життя в українському Харкові щодня бере гору. Наш сильний Дніпро, що не зупиняється ні на мить, традиційно рухає вперед економіку, рятує тисячі поранених наших героїчних бійців. Наша сильна Одеса – наші морські ворота, славне місто на березі нашого Чорного моря, – Одеса, яка сьогодні пережила черговий жорстокий удар. Російські ракети проти звичайних будинків. Мої співчуття всім рідним загиблих. Наші сильні Суми, наш Чернігів, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, які попри все тримаються, які живуть, будують і навчають наших дітей», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім українським захисникам і захисницям, усім Силам безпеки і оборони України, кожному й кожній, хто обороняє нашу землю, береже життя, захищає закон і порядок в Україні, хто тримає фронт, хто закриває небо та б’ється з ворогом щодня й щоночі.

Президент вручив орден «Золота Зірка» мамі загиблого Героя України молодшого сержанта Тараса Шпука – воїна, колишнього співробітника фонду «Повернись живим», багаторічного тренера українських команд Invictus Games та Warrior Games. У травні 2025 року разом із побратимами пройшов близько 250 км вглиб території Росії, щоб замінувати, а згодом і підірвати залізничний міст. Завдяки цьому була порушена російська військова логістика і завдані великі економічні збитки. Тарас Шпук загинув 17 вересня того ж року під час бойового завдання в тилу ворога, коли вступив у бій із росіянами та врятував побратимів, відволікши увагу на себе.

Глава держави відзначив орденом «Золота Зірка» Героїв України особисто. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Полковник Ігор Оболєнський. У липні 2025 року очолив 2-й корпус НГУ «Хартія». Особисто спланував та реалізував понад 100 комплексних бойових операцій. Лише протягом вересня – грудня підрозділи корпусу під його керівництвом знищили понад 2 тисячі окупантів та ще близько 1,5 тисячі поранили, знешкодили понад 200 одиниць техніки, близько 70 артсистем, більше 20 мінометів, близько 20 човнів, понад 100 складів БК, близько 120 пунктів управління БпЛА та понад 3 тисячі дронів, звільнивши від російської окупації Кіндрашівку та Радьківку Харківської області.

Молодший сержант Володимир Савченко. Виконував бойові завдання на передньому краї оборони Вовчанська понад 260 діб. За цей час знищив щонайменше 20 російських окупантів. У серпні 2025 року зазнав поранення, але продовжив тримати оборону. На початку вересня через ворожий обстріл опинився під завалами і разом із побратимом впродовж трьох діб самотужки розбирав бетонні завали, щоб вибратись на поверхню. Пізніше організував успішний штурм позиції ворога та прикрив групу евакуації поранених бійців, знищивши два ворожих дрони.

Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» отримав старший солдат Богдан Дмитрук. Виконував бойові завдання 154 доби на передній лінії оборони Донеччини. Протягом цього часу відбивав ворожі штурми, евакуював поранених і загиблих воїнів, встановлював мінно-вибухові загородження та знищив близько 10 дронів.

Захисники і захисниці також були нагороджені орденами «За мужність» І ступеня, Богдана Хмельницького ІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Серед нагороджених – медики, які рятують воїнів та супроводжують поранених. Президент вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня батькам лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитра Колесника. Після початку повномасштабного російського вторгнення у складі бригади екстреної медичної допомоги рятував поранених у населених пунктах поблизу лінії фронту. Під час одного з таких виїздів росіяни атакували авто дронами, внаслідок цього Дмитро Колесник загинув.

Окремо Президент відзначив енергетиків, зокрема тих, хто ліквідував пошкодження Херсонської ТЕЦ та підстанцій. Володимир Зеленський вручив орден Держави дружині Героя України, члена правління «Укренерго» Олексія Брехта, який загинув 21 січня під час ремонту однієї з підстанцій «Укренерго» після російського обстрілу. Він пропрацював у компанії понад 24 роки, у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління.

Президент вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня доньці водія тролейбуса Василя Криштопа, який пропрацював у комунальному підприємстві 21 рік. Він помер 24 червня в лікарні внаслідок поранень, яких зазнав після російської атаки на тролейбус у Сумах, коли був за кермом.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначені Премʼєр-міністерка України у 2025–2026 роках Юлія Свириденко та перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджений Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр, а орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – голова бюро Міжнародного інформаційного агентства Bloomberg News в Україні Дарина Краснолуцька.

Крім того, Володимир Зеленський присвоїв почесні звання «Заслужений донор України», «Заслужений лікар України» та «Заслужений юрист України».

Глава держави також вручив паспорти десятьом юним українцям. Серед них – діти загиблих і полонених захисників та призери спортивних змагань.