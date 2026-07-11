Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Великої Британії спілкування з медіа

Дорогий Кіре, шановний пане Премʼєр-міністре!

Шановні присутні, наші команди. Шановні журналісти!

Сьогодні ми особливо дякуємо Кіру Стармеру – Премʼєр-міністру Британії, з яким ми дуже багато й серйозно працювали зараз, у час повномасштабної війни. Британія завжди була і є з Україною, і ми надзвичайно цінуємо. Хочу подякувати тобі особисто, Кіре, подякувати твоїй команді та всім британцям. Ми завжди знаємо, що можемо покладатися на рішення Британії, на лідерство Британії, на співпрацю з Британією, і протягом цих років повномасштабної війни Україна має найкращі за всю історію відносини з Британією.

Сьогодні, коли ми готувались до цієї зустрічі з командою, ми згадували, що з Премʼєр-міністром Стармером у нас були десятки зустрічей, десятки важливих рішень, десятки розмов. Сьогодні це вже четвертий візит Кіра Стармера в Україну в якості Премʼєр-міністра. Ми дуже дякуємо за таку увагу, повагу до нашої держави і за підтримку. Загалом було 46 різних наших тільки офіційних розмов. Це щонайменше виходить дві розмови, дві зустрічі важливі на місяць. Така статистика, Кіре.

Я хочу подякувати за всю надану Україні допомогу за весь цей час. Це тисячі оборонних засобів – зенітних ракет та засобів ППО, іншої зброї. Підтримка Британії для України за цей час – понад 11 мільярдів фунтів, і саме військової допомоги – майже 8 мільярдів фунтів. Це дуже відчутно. І це дуже корисно.

Ми досягли сторічної угоди про відносини між нашими державами, між Україною і Британією, і це відображає віру Британії у наших людей, віру у нашу країну, у нашу незалежність. Я вдячний Британії за сильну санкційну політику, – це завжди було пріоритетом Прем’єр-міністра – і це відчувають в Росії: там, в Росії, знають, що Британія чітко проти цієї війни і всіма можливостями допомагає нарешті перейти до дипломатії.

Україна впевнена у Британії, і важливо, що ми маємо всі необхідні сигнали, що курс на підтримку нашого захисту, на підтримку таких наших дійсно сильних відносин з Британією – цей курс збережеться. Наші відносини, наша співпраця уособлюють той британський дух, ту британську силу народу, які у світі поважають і завдяки яким до Британії завжди дослухаються. І наша подяка тобі, Кіре, – це подяка справді кожному британцю.

Сьогодні ми обговорили з Прем’єр-міністром ключові питання щодо фронту. Це завжди дуже важливі, актуальні завдання та пріоритети. Ми обговорили також наші дії і наші далекобійні операції. Ми вдячні Британії за підтримку в цьому. Україна досягла значних успіхів у цьому, і це один з видів тиску на Росію заради припинення війни й досягнення достойного миру. Обовʼязково будемо й надалі координуватись з нашими британськими друзями. Бажаємо Британії тільки успіхів, і тобі, Кіре, хочу подякувати особисто і побажати удачі.

Слава Україні!