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Президент обговорив із міністром закордонних справ Туреччини активізацію переговорного процесу для досягнення миру та розвиток двосторонніх відносин

16 липня 2026 року - 21:29

Президент обговорив із міністром закордонних справ Туреччини активізацію переговорного процесу для досягнення миру та розвиток двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Глава держави подякував Президенту Реджепу Таїпу Ердогану за запрошення України на саміт НАТО в Анкарі й Туреччині – за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. 

Володимир Зеленський відзначив Хакана Фідана орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Під час зустрічі обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру. Хакан Фідан поінформував про зусилля Туреччини в цьому напрямі.

«У нас було кілька зустрічей у Туреччині, і ми справді дуже хочемо миру для нашої країни. Сподіваюся, що разом ми зможемо зробити все, щоб зупинити цю війну», – наголосив Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на полі бою, де Україна зміцнює свої позиції, а також про великі втрати ворога. Окремо обговорили далекобійні санкції України та суспільні настрої в Росії – там через два місяці мають відбутися парламентські вибори.

Глава держави і міністр закордонних справ Туреччини говорили й про реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, яку 14 липня ратифікувала Верховна Рада.

Хакан Фідан подякував Україні за двосторонню співпрацю в різних сферах.

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