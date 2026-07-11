Заява Президента України під час спільного з Президенткою Європейської комісії спілкування з медіа

Дорога Урсуло!

Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти!

Сьогодні важливий день – День Української Державності. У цей день у нас цілком справедливо багато уваги нашим відносинам з Європейським Союзом. Це і наша вдячність і пані Урсулі фон дер Ляєн – дуже дякуємо вам персонально, – і всім нашим європейським друзям за підтримку, яку Україна отримує від початку повномасштабної війни. Це також і наша українська та європейська налаштованість пройти весь шлях до повноцінного вступу України в Євросоюз. Сьогодні в Європі всі погоджуються: ми заслуговуємо бути повноцінним членом ЄС.

Я вдячний Євросоюзу за рекордну підтримку для України – справді лідерську фінансову, політичну, оборонну допомогу. Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на два роки зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність. Саме підтримка європейських націй поряд із підтримкою від Америки – підтримка зброєю, ППО, санкціями проти Росії – підживлює нашу стійкість, сміливість наших людей.

Ми працюємо для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України. Вже два кластери відкриті: перший і шостий – шостий вчора. Вітаю наші команди і дуже дякую за цю роботу. І ми сподіваємось на відкриття всіх наступних кластерів.

Зараз ми дуже очікуємо, що запрацює і черговий пакет європейських санкцій, і це не просто: ми розраховуємо на Європейський Союз, що буде 21-й пакет. Це відображає, що Європі справді не байдуже, що буде з нашим майбутнім.

Ми зробили дуже багато, на мій погляд, для інтеграції оборонних спроможностей та виробництв із європейськими, і зараз абсолютно чітко видно, що українська армія, український ОПК – складова захисту всієї Європи. Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal – великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції.

Ми обговорили сьогодні, що потрібно зробити нам разом з Євросоюзом у підготовці до зими: енергетика – незмінний пріоритет.

Ми вдячні за допомогу у відновленні в Україні після російських ударів – за кожен такий важливий спільний проєкт у відновленні між Україною та Євросоюзом, між нашою країною та європейськими країнами, звісно, між нашими громадами, між нашими містами. Ми збудували різнорівневі звʼязки з Євросоюзом, це тепер перевага України. Наші відносини з Європою тепер історично найбільші, найбільш змістовні і найбільш персональні.

Зараз ми робимо все, щоб війну закінчити. На жаль, Україна у війні досі. Росія цю свою війну закінчувати поки що, на жаль, не хоче. Але я впевнений, що ми завдяки спільному тиску, завдяки нашій співпраці з Європою, з Америкою, завдяки нашим людям точно досягнемо миру. І будемо у мирі разом – разом в об’єднаній, сильній Європі.

Я хочу подякувати ще раз тобі, Урсуло! Дякую всім нашим друзям в Європі! Для мене була честь сьогодні – нагородити тебе від щирого серця, від усіх нас, від усіх українців. Орден Європи. І перший, безумовно, тобі, шановна пані Президентко Урсула фон дер Ляєн.

Дякую і вітаю всіх із Днем Української Державності!

Слава Україні!