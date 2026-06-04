Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну й дуже практичну нараду щодо наших озброєнь: що саме необхідно для нашого захисту в Україні в більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв’язки зі світом – додатково й довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі: РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались.

Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, у літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде.

Є прогрес і на напрямку наших перемовин із Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались. І зараз, уже в червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом. Фактично щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС, і це важливо, дуже важливо для нашої мотивації – для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху й що партнери – з нами, з Україною.

Ми готуємо й зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами у Європі – ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі: ППО для України, санкції проти Росії за війну, наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна у своєму захисті. І ми це забезпечуємо. Зв’язки зі світом – одна з основ нашої оборони, те, що значно посилює українську незалежність.

Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною.

Слава Україні!