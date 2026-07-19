Пошук шляхів до миру та підтримка України в ОБСЄ: в Офісі Президента відбулася зустріч із постійними представниками держав – учасниць ОБСЄ

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч із делегацією постійних представників держав – учасниць ОБСЄ. Серед них посли при ОБСЄ понад двадцяти країн, а також чинні представники Секретаріату Організації та всіх її автономних інституцій.

Сергій Кислиця наголосив, що ОБСЄ має залишатися важливою платформою для політичного тиску на Росію, документування її злочинів та притягнення до відповідальності, а також обʼєднання зусиль для допомоги Україні.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, динаміку й перспективи мирного процесу, роль у ньому США та Європи. Сергій Кислиця зазначив, що важливо якнайшвидше провести зустріч на рівні лідерів.

Перший заступник керівника Офісу Президента окремо відзначив значний технологічний прогрес українського оборонного сектору та роль нашої держави в побудові європейської безпекової архітектури.

Ішлося також про можливу участь ОБСЄ у моніторингу мирних домовленостей, повоєнному врегулюванні та відновленні.

«Враховуючи кардинальну різницю безпекової ситуації на початку російської агресії 2014 року та на пʼятому році повномасштабного вторгнення, а також досвід Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ми повинні реалістично оцінювати можливості Організації у політико-безпековому вимірі», – зазначив Сергій Кислиця.

Постійні представники держав – учасниць ОБСЄ підтвердили солідарність з Україною та готовність і надалі підтримувати її у протидії російській агресії, встановленні миру й зміцненні стійкості української держави та суспільства.

Загальний бюджет проєктів ОБСЄ для України на 2022–2028 роки становить 60 мільйонів євро. Донорську підтримку програмної діяльності ОБСЄ в Україні надають 36 держав-учасниць та ЄС. Друга фаза Програми на 2025–2028 роки передбачає фінансування обсягом 39 мільйонів євро для реалізації 21 проєкту.