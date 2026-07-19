Президент провів спеціальну зустріч Ставки за підсумками кількаденного спілкування з командирами корпусів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками кількаденного спілкування з командирами армійських корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, провів спеціальну зустріч Ставки Верховного Головнокомандувача.

Це було перше пряме, безпосереднє спілкування основних виробників зброї та військового обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави.

У Ставці взяли участь командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, «Хартії» та «Азову» і представники нового українського оборонного сектору.

Обговорили реальні бойові потреби, гальмування в забезпеченні, невирішені питання в закупівлях, необхідне додаткове фінансування і контракти на постачання дронів усіх типів та НРК, далекобійних снарядів для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, та іншого обладнання. Учасники зустрічі домовилися, що буде започаткований регулярний формат такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО.

Окрему увагу приділили конкретним показникам дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах.

«Важливо, щоб виробники чули такі відгуки і оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України. Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі було багато питань і щодо ППО та завдань для системи МЗС України й загалом нашої дипломатії.

«Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість та змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які захищають наші позиції і знищують російські сили», – зазначив Президент.