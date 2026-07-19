Нова «Адреса дитинства»: ще одна велика прийомна родина отримала власний дім від Фундації Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська передала ключі від нового дому великій прийомній родині Паламаренків із села Гоголів на Київщині, спорудженого в межах проєкту Фундації першої леді «Адреса дитинства».

Вікторія та Олександр Паламаренки разом уже понад 22 роки. Прийомну сім'ю вони створили у 2022-му, а згодом отримали статус дитячого будинку сімейного типу. Сьогодні у великій родині Паламаренків четверо прийомних і двоє рідних дітей. Уже найближчим часом завдяки новому дому їхня сім'я стане більшою – родина зможе прийняти на виховання ще двох дітей.

«Для моєї Фундації підтримка сімейних форм виховання завжди була й залишається безумовним пріоритетом. Ми прагнемо дати великим прийомним сім’ям не просто комфортний житловий простір, а міцний фундамент для майбутнього. Новий безпечний дім для кожної дитини – це можливість зростати в атмосфері любові, довіри та відчувати захищеність у найскладніші часи», – зазначила дружина Президента.

Спорудження таких осель – результат системної роботи Фундації Олени Зеленської, яка супроводжує кожне будівництво від проєктування та залучення міжнародних партнерів до власне зведення, внутрішнього облаштування, меблювання та створення безпечного підземного укриття. Завдяки проєкту «Адреса дитинства» власний дім отримали вже 23 великі прийомні родини.

«Об'єднані Арабські Емірати стали одним із перших партнерів проєкту "Адреса дитинства", профінансувавши зведення десяти будинків для великих прийомних родин. Ми вдячні, що сьогодні це партнерство триває, родина Паламаренків першою отримала новий дім у межах нового етапу співпраці, а ще дев'ять будинків перебувають у процесі спорудження», – сказала директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.

Цей проєкт є частиною системної роботи Фундації Олени Зеленської з розвитку сімейних форм виховання та підтримки державної політики деінституалізації.

Перші сім’ї у межах проєкту заселились наприкінці 2023 року. У 2025-му стартувала нова хвиля «Адреси дитинства», зосереджена на підтримці великих прийомних родин, які готові взяти на виховання більше дітей, але потребують для цього належних житлових умов. Зараз триває зведення ще 15 будинків для великих прийомних сімей.