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20 липня 2026 року - 19:44

Президент України та новий Премʼєр-міністр Великої Британії провели першу телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом і привітав його зі вступом на посаду.

Енді Бермен запевнив, що підтримка України та Українського народу й надалі буде міцною. Володимир Зеленський подякував за теплі слова поваги про українців та співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак.

«Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось», – наголосив Президент.

Лідери домовились обговорити подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом.

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