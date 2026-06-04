Є рішення партнерів про нові внески в програму PURL – будуть вони у червні – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Головне за сьогодні. Зараз усі необхідні сили залучені в Дніпрі після російських ударів. Були «шахеди», була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу. Важливо всім підтримати Дніпро й кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів.

Сьогодні в Україні був Марк Рютте й посли всіх держав – членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Всі представники країн саме в Україні – після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч у Києві, і сигнал зустрічі основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески в програму PURL – будуть вони у червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою – треба, щоб у Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститися. І спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є, щоб виробництво було – теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні, це і Франція, Норвегія, Німеччина, Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильнішою, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативнішими. Ми обговорили з Генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів.

Говорив із Кіром сьогодні, Прем’єр-міністром Британії. Ми готуємося до перемовин, готуємось до зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Е3 – Британія, Франція та Німеччина – формат дієвий. Плюс «нордики».

Я говорив сьогодні також із Йонасом, Прем’єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку, Йонасе, тобі. Звісно, Сполучені Штати – щодня з ними спілкуємось, дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично, і кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо.

І ще одне.

Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Дякую вам, воїни, за влучність! СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в «рідну гавань» найбільш відчутно, і там ця війна й має завершитись. Україні потрібен мир. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!