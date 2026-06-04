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Кирило Буданов обговорив із місією МВФ реалізацію економічних реформ в Україні

3 червня 2026 року - 20:01

Кирило Буданов обговорив із місією МВФ реалізацію економічних реформ в Україні

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Також була присутня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Кирило Буданов подякував МВФ за послідовну підтримку, спрямовану на посилення макроекономічної та фінансової стабільності в Україні.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості, повоєнній відбудові та подальшому руху до Європейського Союзу.

Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України. Керівник місії МВФ упевнений у досягненні конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України.

Ірина Мудра поінформувала про реалізацію реформ, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції. Заступниця керівника Офісу Президента наголосила, що для України одним із пріоритетів є виконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з МВФ.

Місія Міжнародного валютного фонду працює в Україні в межах першого перегляду нової програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Спільна робота команди МВФ з українською стороною є важливим етапом для плідної співпраці України з фондом.

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