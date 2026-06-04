На Миколаївщині Олена Зеленська відвідала укриття та будинки для великих прийомних родин, створені за підтримки її Фундації

На Миколаївщині перша леді України Олена Зеленська разом із командою Фундації ознайомилася з реалізацією проєктів щодо створення безпечного освітнього середовища та підтримки сімейних форм виховання.

Дружина Президента побувала у Веселинівському ліцеї, де навчаються 937 учнів, серед яких є діти з інвалідністю, та в дитячому садку у Вознесенську, який відвідують 100 вихованців. Там Фундація за фінансової підтримки уряду Сербії облаштувала укриття. Простори адаптовані до потреб дітей різного віку та враховують принципи безбар’єрності.

Також команда відвідала дві великі прийомні родини в Новому Бузі, які вже проживають у будинках, зведених у межах проєкту «Адреса дитинства».

Це родини Оксани та Євгена Коваленків, які виховують п’ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування, та рідного сина, а також Тетяни та Валерія Гончаренків, у яких п’ятеро прийомних дітей і рідна донька.

Будинки в Новому Бузі одні з десяти, які Фундація зводить завдяки підтримці данських партнерів – A.P. Moller Relief Foundation.

«Для дітей надзвичайно важливо мати можливість навчатися очно, спілкуватися з однолітками та зростати в безпечному середовищі. Так само важливо, щоб кожна дитина мала родину та дім. Саме тому Фундація системно працює над створенням безпечних освітніх просторів і підтримкою сімейних форм виховання», – зазначила Олена Зеленська.

По всій Україні вже функціонує 31 укриття, які Фундація Олени Зеленської облаштувала в закладах освіти. Крім того, у межах проєкту «Адреса дитинства» власний дім отримала 21 велика прийомна родина в 11 областях України.