У сьогоднішньому пакеті від Швеції обсягом 2,7 мільярда доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильнішими – Президент за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції

На військовій базі Уппсала Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої були укладені важливі домовленості про постачання «гріпенів».

Глава держави подякував Швеції за послідовну підтримку України та захист життя.

«Саме така рішучість, як у Швеції, наближає мир, і ми дуже хотіли б, щоб і деякі інші наші українські партнери, партнери України, були такими ж послідовними, принциповими й допомагали в межах того, що вони реально можуть», – зазначив Володимир Зеленський.

Ульф Крістерссон наголосив, що Збройні Сили України демонструють надзвичайну стійкість та рішучість у захисті своєї країни та цінностей.

Президент подякував Швеції за новий пакет підтримки обсягом 2,7 мільярда доларів. Зокрема, в ньому передбачено майже 400 мільйонів доларів на виробництво дронів, але найголовніше – «гріпени», шведські багатоцільові винищувачі.

«Ми в грудні домовились. І сьогодні ми вже маємо рішення щодо бойової авіації. Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот і нашу протиповітряну оборону. Із цього пакета більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні десять місяців отримати перші можливості, отримати перші “гріпени”», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що «гріпени» надійдуть до України з відповідним комплектом озброєнь, і це допоможе захищатися від російських КАБів. За словами Глави держави, йдеться про ескадрилью «гріпенів» для нашої країни.

Крім того, Україна готова купувати ці винищувачі. Зокрема, на це заплановано спрямувати 2,5 мільярда євро з пакета європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро.

Прем’єр-міністр Швеції наголосив, що, згідно з підписаною угодою, Україна поетапно закупить близько 150 винищувачів «Гріпен», зокрема нових модифікацій.

«Українські пілоти вже літали на «гріпенах» і сказали нам, що це дуже велика зміна для української ППО», – зазначив Ульф Крістерссон.

Під час зустрічі Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Швеції про ситуацію на полі бою та захист від російських ударів. За словами Президента, Росія продовжує сподіватися на ракети та вбивство людей на фронті більше, ніж на дипломатію, і це потрібно виправити.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні важливо посилювати ППО України, насамперед захист від російської балістики. Глава держави розповів, що направив лист Президенту та Конгресу США про важливість постачання систем «Петріот» і ракет до них.

Україна також працюватиме з європейськими партнерами над антибалістикою, зокрема у форматі NB8. Триває підготовка до відповідного саміту в червні.

Президент подякував Швеції і за санкційні кроки проти Росії та принципову підтримку євроінтеграції України. Наша країна розраховує на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом.