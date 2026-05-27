Україна та Швеція домовилися про запуск оборонної угоди, яка передбачає закупівлю літаків G

В Уппсалі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ініціювали укладення масштабної оборонної угоди, яка передбачає закупівлю шведських винищувачів Gripen.

Перший крок – можливість закупити до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F. На це Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші “гріпени”. Ми будемо робити зі свого боку все можливе й дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб», – сказав Володимир Зеленський.

Ці винищувачі за електронікою наближені до американських F-35. Зокрема, у них встановлені новітні радари та сенсори для підсилення точності боротьби в повітрі, значно оновлені системи РЕБ, збільшена дальність озброєння та покращене програмне забезпечення.

Після реалізації цієї домовленості Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги. Завдяки продуманій конструкції ця модель літаків є однією з найбільш витривалих серед сучасних винищувачів, доступною в обслуговуванні та швидкою для переозброєння і заправки.

Також Швеція оголосила про найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні. Окрім рішення про передачу літаків Gripen, він містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.

«Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців. Ульфе, я дякую тобі, всій твоїй команді, всій Швеції за ці, безперечно, сильні кроки. Ми дуже вдячні компанії SAAB та іншим представникам дійсно високого рівня виробництва у Швеції», – зазначив Володимир Зеленський.