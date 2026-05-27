Cпільна заява для преси

Україна закуповує шведські винищувачі.

Найвищим пріоритетом України є протиповітряна оборона. З метою зміцнення української протиповітряної оборони Швеція та Україна запускають масштабну оборонну угоду, яка передбачає закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen.

Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги.

Швеція також представила свій найбільший на сьогодні пакет військової допомоги. На додаток до рішення про передачу винищувачів Gripen C/D він також містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.