Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній, ми маємо це виправити – звернення Президента
27 травня 2026 року - 20:35

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції уклали декларацію, яка відкриває дорогу до Drone Deal

28 травня 2026 року - 16:46

Україна та Швеція домовилися про запуск оборонної угоди, яка передбачає закупівлю літаків G

28 травня 2026 року - 16:29

Cпільна заява для преси

28 травня 2026 року - 14:01

Маємо якнайшвидше просуватися в процесі розроблення європейської антибалістичної системи, Україна готова зробити свій внесок – Сергій Кислиця

28 травня 2026 року - 12:38

Робочий візит Президента України до Швеції
28 травня 2026 року - 16:28

Україна закуповує шведські винищувачі.

Найвищим пріоритетом України є протиповітряна оборона. З метою зміцнення української протиповітряної оборони Швеція та Україна запускають масштабну оборонну угоду, яка передбачає закупівлю Україною шведських винищувачів Gripen.

Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до 20 винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги.

Швеція також представила свій найбільший на сьогодні пакет військової допомоги. На додаток до рішення про передачу винищувачів Gripen C/D він також містить засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, засоби РЕБ та підтримку інновацій.

