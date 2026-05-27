Європейським послам продемонстрували іноземні компоненти з російських ракет і дронів, випущених по Україні під час удару в ніч на 24 травня

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора провели зустріч із послами європейських країн щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Представникам європейських держав продемонстрували деталі російських ракет «Циркон», «Калібр», Х-101 та дронів «Герань-2», якими в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну. У них містилися компоненти іноземного виробництва, а саме – Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших – виготовлені, зокрема, цього року. Також показали окремі плати з «орєшніка», які містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені упродовж 2004–2014 років.

«Нам потрібно зосередитися та справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва», – сказав Владислав Власюк.

За словами радника – уповноваженого Президента з питань санкційної політики, також важливо посилити контроль над доступом Білорусі до іноземної електроніки. Частина компонентів, що їх містили російські ракети, була виготовлена на мінському заводі «Інтеграл», зокрема мікрочипи й плати для крилатих ракет та «орєшніка».

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса закликав представників європейських держав посилити роботу щодо санкційних обмежень, які вже є, та пришвидшити роботу над новими пакетами санкцій.

«Вам відомо, що Росія заявляє, що вони готові запускати більше ракет для ураження об'єктів в Україні, особливо в Києві. Всі бачили результати. Йдеться не про якісь, як вони кажуть, “центри прийняття рішень”, ідеться про цивільне населення, про жертви серед цивільного населення. Вони не здатні завдавати таких ударів самостійно, без допомоги чи промислової бази з інших країн», – наголосив він.

Українська сторона закликала європейських партнерів посилити координацію в протидії тіньовому флоту. Зокрема, зупиняти та арештовувати судна на підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки України, Офісом Генерального прокурора, Службою зовнішньої розвідки та Головним управлінням розвідки. Завдяки тіньовому флоту країна-агресорка змогла заробити у 2025 році понад 101 мільярд доларів, більшу частину яких спрямувала на виробництво озброєння.

Учасники зустрічі обговорили загрози, які російський тіньовий флот несе і загальноєвропейській безпеці, зокрема щодо шпигунства, збору інформації та екології. За словами Владислава Власюка, слід збільшити кількість персональних санкцій стосовно капітанів суден і компаній, які погоджуються виконувати таку роботу для Росії.

Посли іноземних держав висловили підтримку українських пропозицій. Сторони домовилися про подальшу роботу над посиленням перевірок і додатковими санкціями щодо тіньового флоту РФ.