Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній, ми маємо це виправити – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше – Сили спеціальних операцій. Сьогодні День ССО, я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один із найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам! Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку!

Була сьогодні також детальна нарада з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції – це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде й надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті – у них зараз угруповання окупаційне скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам, це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.

Була доповідь СБУ – генерал-майора Хмари, – зокрема й щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою.

Ще кілька речей.

Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляєн – я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат із Європейським Союзом – Drone Deal, це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи.

Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує і американські представники тут, в Україні, бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару в ніч на неділю.

На цьому тижні я підготував спеціальний лист – лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист уже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента й Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така: треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, у Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п’ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом, з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більш вдячною за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!