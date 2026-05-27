Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили зміцнення українського антибалістичного захисту та відкриття переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Лідери обговорили роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики.

«Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося про шлях України до членства у Європейському Союзі. Володимир Зеленський акцентував, що ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже в червні.

«Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакета підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися», – наголосив Президент України.