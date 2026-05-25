Українці завжди потрібні вдома, потрібні своїм рідним та батьківщині – Президент під час участі в ток-шоу «Вдома краще!»

Кожній людині важливо насамперед бути там, де вона потрібна, а українці потрібні своїй країні вже зараз і завжди. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час участі в ток-шоу «Вдома краще!». Це майданчик для комунікації з молоддю про майбутнє, який організував Офіс Президента спільно з Міністерством молоді та спорту.

У ток-шоу наживо взяли участь близько 300 українських студентів, 200 з них виїжджали за кордон через російську агресію, але з часом повернулися додому. Також в онлайн-режимі долучилися 80 українських студентів, що навчаються у Берліні, Варшаві, Празі й Мадриді.

Спілкуючись із молоддю, Президент зазначив, що й у воєнний, і в мирний час людина насамперед має відчувати, що вона потрібна й не самотня.

«У будь-який час, коли ми приїжджаємо кудись, ми все одно, на мій погляд, не вдома. І тому я вважаю, що бути там, де ти потрібен, – це набагато важливіше. Тому що ти потрібен людям. Передусім рідним та близьким. І потрібен своїй батьківщині. Безумовно, це не про те, що в мене мають бути якісь поради людям. Ми всі дорослі люди. Ви самі вирішуєте. Але я дуже вдячний тій молоді, людям, які в Україні, які повертаються в Україну», – додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що багато українських сімей перебувають на відстані, бо чоловіки залишилися захищати Україну, а їхні дружини та діти були змушені виїхати за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

«Коли ми бачимо таких сильних людей на фронті, вони – знайте – думають про вас. Їм потрібна ваша підтримка. Тому повертайтеся. Якщо не можете повернутися, дзвоніть, будь ласка, підтримуйте своїх рідних, близьких, бо вони сьогодні захищають, до речі, не тільки Україну, а всі ті держави, у яких перебувають мільйони українців, бо "рускій” ворог туди не дійшов саме через українців», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави акцентував, що важливо зберігати єдність між українцями, які залишилися вдома, та нашими людьми, які зараз перебувають за кордоном.

«Війна – найголовніший виклик, ризик. Багато людей поїхали через те, що боялися війни. Це все абсолютно зрозуміла причина. Іноді ми будуємо стіну через те, що ми не готові сказати одне одному правду – і передусім самому собі. Що я поїхав через війну і не повертаюся я через ризики, через різні страхи, а не через те, що є відстань між молоддю. Я впевнений, що відстань між українською молоддю, яка тут, в Україні, і між молоддю, яка за кордоном, набагато менша, ніж між молоддю України та молоддю інших держав», – сказав Президент.

Говорячи про можливості для розвитку та реалізації, Володимир Зеленський зауважив: через війну в Україні зменшилася конкуренція, що є негативним для економіки, але коли війна закінчиться, люди в нашій країні матимуть більше можливостей починати свою справу.

«Після війни буде великий підйом в Україні. Це природно. Буде відбудова, будуть гроші. Гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси. І тому це можливості», – наголосив Президент.

Крім того, за словами Глави держави, нові ринки та прихід інвестицій відкриє членство нашої країни у Європейському Союзі.

«Україна буде частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті, все це стовідсотково буде. Такої країни – територіально великої, з можливостями і яка ще не у Європейському Союзі, але наближена найбільше з усіх до європейськості – на Європейському континенті сьогодні немає. Тому я вважаю, що це все можливості», – підсумував Володимир Зеленський.