Україна створила дієвий формат взаємодії з партнерами на рівні громад, міст і регіонів – Президент на IV Міжнародному саміті міст і регіонів

У Києві Президент України Володимир Зеленський узяв участь у IV Міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність», що об’єднав представників 24 країн.

Глава держави наголосив, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна створила різні формати взаємодії з партнерами, серед яких – співпраця між громадами, містами та регіональними владами за участю урядовців.

«Формат, який демонструє дуже чітко, як влаштоване життя у Європі й чому наш захист у війні здобув таку широку, таку глобальну підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що на саміті присутні представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Чехії, Словаччини, Бельгії, Великої Британії, Фінляндії, Нідерландів, США, Словенії, Молдови, Північної Македонії, Швейцарії, Угорщини.

«Сьогодні тут мер Будапешта, столиці, і сподіваюся, що ми обов’язково вирівняємо відносини між нашими країнами. Я впевнений у цьому. Це для всіх дуже важливо і в нашому регіоні, і ми бачимо – у Європі загалом», – зауважив Глава держави.

Уперше на такому саміті були присутні представники Білорусі – голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська.

«Більшість із вас абсолютно чітко розуміє та відчуває, що означає вислів “За нашу і вашу свободу”. Саме так ми зараз захищаємося вдома, в Україні, саме так були захищені свобода й незалежність багатьох інших у нашій Європі», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував, що одним з основних пріоритетів для України сьогодні є посилення протиповітряної оборони.

«Зараз кожен із нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знову погрожують нам ударами, знову не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь і погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, важливо також і надалі посилювати стійкість українських громад. Зокрема, наша країна очікує на реальні результати щодо відбудови, залучення європейського бізнесу до співпраці від міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Гданську.

Глава держави відзначив також формат Карпатської інтеграційної ініціативи, яка об’єднує регіони України та нашої частини Європи. Триває підготовка міжнародного форуму Карпатського макрорегіону.

Президент подякував партнерам за постійну підтримку України, зокрема за прихисток українців, які були змушені залишити дім через російську агресію, і вручив державні нагороди й почесні відзнаки.

Зокрема, орден Княгині Ольги III ступеня отримала міністерка Федерального міністерства економіки, промисловості, захисту навколишнього середовища та енергетики землі Північний Рейн-Вестфалія та віцепрем’єр-міністерка землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) Мона Нойбаур. З першого дня війни вона засудила агресію РФ, ініціює відправлення гуманітарної допомоги для України, виступає за енергетичну незалежність Німеччини та Європи від російського газу, працює над розвитком економічних зв’язків з Україною.

Глава держави вручив відзнаки Президента України «Золоте серце» мерам французьких міст Нансі Матьйо Кляйну та Орлеана Сержу Груару, бургомістру польського Плонська Анджею Юзефу Петрасіку.

Ці очільники міст відзначені за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, надання різноманітної підтримки та гуманітарної допомоги, підтримку людей, які залишили свій дім.

Президент передав почесну відзнаку «Місто-рятівник» мерам: Будапешта – Ґерґею Корачоню, Таллінна – Михаїлу Килварту, Гданська – Александрі Марії Дулькевич, Сен-Жермен-ан-Ле – Арно Перікару.

Ця відзнака присвоєна за солідарність з Українським народом, всебічну допомогу нашим людям, які через повномасштабну російську війну вимушено виїхали з України, вагому підтримку Української держави в захисті незалежності й суверенітету.

Відзнака «Місто-рятівник» раніше була присвоєна польським містам Жешуву, Перемишлю, Любліну, Хелму, Варшаві, а також Парижу, Празі та Вільнюсу.