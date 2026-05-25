Президент України

Ми намагаємося прискорити роботу у Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі – звернення Президента
25 травня 2026 року - 19:59

Українці завжди потрібні вдома, потрібні своїм рідним та батьківщині – Президент під час участі в ток-шоу «Вдома краще!»

26 травня 2026 року - 21:03

У Києві Президент зустрівся зі Світланою Тихановською

26 травня 2026 року - 15:49

Україна створила дієвий формат взаємодії з партнерами на рівні громад, міст і регіонів – Президент на IV Міжнародному саміті міст і регіонів

26 травня 2026 року - 15:28

Президент обговорив із мером французького міста Гавр подальшу підтримку України та рух до членства у Євросоюзі

26 травня 2026 року - 15:03

Участь Президента у IV Міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність»
26 травня 2026 року - 14:48

26 травня 2026 року - 14:48

У Києві Президент зустрівся зі Світланою Тихановською

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світланою Тихановською, яка вперше приїхала до нашої країни.

«Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України», – сказав Глава держави.

Президент відзначив позицію Світлани Тихановської щодо відповідальності режиму Олександра Лукашенка за війну Росії проти України з 2022 року через використання території Білорусі для наземної операції, запуску ракет і розміщення російського озброєння.

Володимир Зеленський переконаний, що настане день, коли між двома державами знову будуть добросусідські відносини – на основі реальної незалежності від Москви.

«Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією», – наголосив Глава держави.

Світлана Тихановська подякувала Президентові України за те, що він попереджає партнерів, що з території Білорусі може початися ескалація.

«Вдячна за цю зустріч. Я приїхала поговорити про те, чим ми можемо вам допомогти. Ми самі перебуваємо у важкому становищі, без держави. Але є великий запит від наших людей на допомогу Україні – від наших IT-експертів, волонтерів, діаспори», – зазначила вона.

Ця зустріч Президента України та голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі вже друга. Перша відбулася 25 січня цьогоріч у Вільнюсі.

