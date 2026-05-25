Президент обговорив із мером французького міста Гавр подальшу підтримку України та рух до членства у Євросоюзі

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером французького міста Гавр, головою політичної партії «Горизонти» Едуаром Філіппом.

Глава держави зазначив, що цей візит є важливим проявом солідарності з Україною, особливо на тлі нещодавніх масованих російських атак на нашу країну.

«Ми особливо вдячні нашим найближчим друзям, Франція є одним із них. У нас чудові відносини з вашим Президентом, вашим народом. Від самого початку цієї війни французи показали, що вони на правильній стороні історії», – сказав Володимир Зеленський.

Едуар Філіпп відзначив дух і стійкість Українського народу в боротьбі за свободу та незалежність.

«Ми раді допомагати українським переселенцям, підтримувати Український народ під час цієї війни. І ми продовжимо це робити», – зазначив мер Гавра.

Володимир Зеленський подякував Едуару Філіппу за постійну увагу до безпекової ситуації та європейського майбутнього України. Президент відзначив послідовну підтримку з боку Франції членства України у Європейському Союзі та наголосив, що наша країна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів уже найближчим часом. Мер Гавра акцентував, що Україна заслуговує на членство у Євросоюзі.

Говорили також про енергетичну допомогу та співпрацю в оборонній сфері. Володимир Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони України та створення власної європейської антибалістики є пріоритетами.