Олена Зеленська взяла участь у відкритті артпроєкту тижня безбар’єрності «Безбар’єрність – це коли можеш за словами бачити людину»

На початку Національного тижня безбар’єрності перша леді України Олена Зеленська разом із представниками уряду та громадськості відкрила артпроєкт «Безбар’єрність – це коли можеш за словами бачити людину». Він складається із серії ілюстрацій, які створили українські митці.

«Людину не мають затавровувати жодні життєві ситуації і травми. Людина – це головна та найперша характеристика кожного з нас. Саме це й зобразили автори проєкту. Їхні роботи присвячені дитині, позбавленій батьківського піклування, людям старшого віку, людям з ампутаціями і ще багатьом і багатьом людям з їхніми унікальними обставинами життя, але найперше – людям», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська зазначила, що цього тижня виставку представлять у різних куточках України. У регіонах її презентуватимуть амбасадори безбарʼєрності, громадські та культурні діячі.

«Кожна громада матиме змогу обговорити й відрефлексувати експозицію. Впевнитися: слова мають значення. Адже саме з них починаються наші вчинки», – сказала перша леді.

Проєкт є частиною всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», що реалізується в межах ініціативи першої леді України «Без бар’єрів». Він утілений за підтримки ЮНІСЕФ, Міністерства культури України, радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної, ГО «Безбар’єрність», урядів Німеччини та Великої Британії. До створення ілюстрацій долучилися українські митці: Іван Кравець, Марія Фоя, Марта Кошулінська, Анна Птаха, Олег Грищенко, Катя Лісова, Анна Сарвіра, Світлана Гриб, Оксана Драчковська, Євгенія Полосіна, Сашко Даниленко, Марʼяна Микитюк, Ольга Дегтярьова.