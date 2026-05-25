Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Держспецзв’язку з професійним святом і відзначив їх державними нагородами

У День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Держспецзв’язку та відзначив їх державними нагородами.

Президент привітав фахівців Держспецзвʼязку з професійним святом і подякував їм за службу Україні, зокрема за стабільний зв'язок, починаючи з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Ворог робив усе, щоб був хаос у державі. І завдяки зв’язку, який ми мали між нашими воїнами, на передовій, а також усередині нашої держави, між суспільством, я думаю, завдяки цьому нам вдалося витримати й пройти дуже складний етап життя нашої держави. Я хочу вам подякувати за виконання завдань тут, усередині держави, а також усім вашим побратимам подякувати за виконання завдань на фронті», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив 10 військовослужбовців Держспецзв’язку медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни», а також вручив погони генерал-майора керівнику ДССЗЗІ Олександру Потію.

Серед нагороджених ті, хто входить до груп із перехоплення «шахедів» та застосування дронів, забезпечує зв’язок державних органів, розробляє мережі зв’язку для Сил оборони та допомагає формувати нормативно-правову базу України у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.