Взаємодія з країнами Північної Європи та Балтії дає конкретні результати щодо наближення миру для України та посилення Європи – Володимир Зеленський за підсумками саміту в Таллінні

Такі практичні формати взаємодії, як із країнами Північної Європи та Балтії (NB8), здатні наблизити завершення російської війни проти України та зробити Європу сильнішою перед будь-якими потенційними безпековими загрозами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту в Таллінні.

У саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії взяли участь: Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене, Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

«Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не окремо. Саме цього ми досягаємо в усіх наших форматах. У неділю відбулася зустріч у форматі Україна – E3. Сьогодні – Україна – NB8. Крім того, ми підтримуємо постійний контакт зі Сполученими Штатами. Ми разом готуємося до майбутніх самітів ЄС і НАТО, а також до зустрічей у межах саміту G7. Усе це може забезпечити реальні результати», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час саміту говорили про три ключові пріоритети: як зробити дипломатію більш активною; забезпечення потреб ППО України й подальші внески в програму PURL, спільна робота щодо створення європейського антибалістичного захисту; підготовка до важливих зустрічей на рівні Євросоюзу, де, зокрема, має відбутися відкриття всіх переговорних кластерів.

Прем’єр-міністр Естонії засудив російські удари по цивільній і критичній інфраструктурі України й наголосив, що зухвалість РФ не вплине на готовність партнерів підтримувати Україну. За словами Крістена Міхала, потрібно поглиблювати співпрацю між оборонно-промисловими комплексами та збройними силами, розвивати спільне виробництво, обмінюватися досвідом.

«Ми допомагатимемо Україні досягнути справедливого й тривалого миру. Україна не лише захищає себе – вона робить Європу безпечнішою», – наголосив він.

Підтримка України є пріоритетом нинішнього головування Естонії в NB8. Крістен Міхал наголосив: Україна має бути частиною ЄС і НАТО. Цю позицію поділяють і інші учасники саміту.

Прем’єр-міністр Норвегії відзначив, що Україна посилила свої позиції на полі бою. Його країна рішуче налаштована допомагати українцям і підтримує всі зусилля заради досягнення миру.

«Ми маємо бути рішучими в нашій підтримці. Ми погодилися щодо ключових пунктів: ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики та підтримка інших гуманітарних потреб під час підготовки до зими», – сказав Йонас Гар Стере.

Прем’єр-міністерка Данії переконана, що Росія погрожує застосувати силу проти країн Балтії, щоб посіяти страх і розділити їх. Вона наголосила, що Європа має переозброюватися.

«Нам потрібні нові спроможності, інновації. Тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні щодня. Україні потрібна Європа. І так само важливо, що Європа зараз потребує України. Європа не може переозброїтися ефективно без України», – зазначила Метте Фредеріксен.

Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив, що виживання України – це ключовий безпековий пріоритет для Європи.

«Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніша, ніж раніше. І вона може бити глибоко по важливих російських цілях. Росія продовжує свою незаконну агресивну війну, і не виглядає так, що вона готова до реальних перемовин. Але санкції працюють. Росія має закінчити цю війну, яку вона почала понад чотири роки тому», – сказав Петтері Орпо.

Він також акцентував, що Євросоюз має відкрити всі переговорні кластери, перш ніж піде на літню перерву.

Прем’єр-міністерка Ісландії наголосила, що її країна продовжує підтримувати Україну, яка поділяє спільні цінності Європи.

«Зрештою, все, що ми обговорюємо, – це цінності. Ось чому ми сьогодні тут. Навіть попри те, що ми різні країни. Ісландія – це невелика невійськова країна. Але в нас є цінності в тому, що стосується міжнародних справ, кордонів, територій. Ось чому ми міцно стоїмо з Україною», – додала Кріструн Фростадоуттір.

Прем’єр-міністр Латвії зазначив, що країни Балтії та держави, що межують із РФ, мають розвивати антидронові сили. Також він зауважив, що Латвія готова робити нові внески для наповнення програми PURL.

«Ми маємо захистити наше небо. І ніхто не знає, як зробити це, краще, ніж Україна», – акцентував Андріс Кулбергс.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене зазначила, що нещодавні інциденти з дронами підкреслюють важливість присутності НАТО й надійного стримування на східному фланзі Альянсу. Вона наголосила, що трансатлантична єдність має особливе значення для безпеки регіону, Європи й НАТО загалом.

«Україна має унікальну експертизу. І ми маємо вчитися в України. За найскладніших обставин Україна показує досвід, який можна використати в наших країнах», – сказала Інга Ругінене.

Прем’єр-міністр Швеції підсумував, що спільна підтримка України – це інвестиція в безпеку та майбутнє Європи.

«Збільшуючи тиск на Росію, ми змінюємо розрахунки Путіна. І це зробить нас усіх сильнішими», – наголосив Ульф Крістерссон.