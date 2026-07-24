Знаємо від розвідок та партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вдень росіяни завдали удару по Києву та області – удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувалися з Генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що в таких умовах війни, з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї – із купою людей і тим більше поруч із будинками. Станом на цей час відомо про десятьох загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми.

Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов’янську та інших громадах Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе й зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Сьогодні були наради з Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим, був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони, були інші урядовці та Прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони й безпеки активно координуються між собою. Саме це й нам потрібно. Я вдячний Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей і взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем’єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем’єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні дуже. Мають бути й несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників плюс робота з нашими партнерами – з нашими сусідами в регіоні та Брюсселем – усе це вже в роботі. Дуже очікуємо розуміння і з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, із яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись, виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають у ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні – Лора Лумер, близька, дуже близька людина до Президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці і не тільки: і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі й ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємося до зустрічі з Президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною – з нашими людьми, з нашим захистом життя.

Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, і доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки й розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам’ять усім, кого вбила Росія.

Слава Україні!