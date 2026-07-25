Ми маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь; чого там немає – у російських планах, – так це миру – звернення Президента

Шановні українки, українці!

Сьогодні перш за все я хочу подякувати нашим військовим, нашим розвідкам, Службі безпеки України за влучність. Були нові ураження російських нафтових об’єктів у різних регіонах, зокрема в Тюмені. Відстань до України звідти – 2 тисячі кілометрів. Українські дрони досягають – саме це були оновлені дрони FP, Fire Point. Триває операція і проти російських воєнних виробництв – тих, що працюють на удари проти України. Триває наша операція і проти російської логістики. Її результати дуже відчутні. Все, що в Росії працює на війну, яку вже давно треба закінчувати, повинне відчувати – відчувати вплив від відмови Путіна війну закінчувати.

Сьогодні я говорив із Головнокомандувачем Збройних Сил України Драпатим про ситуацію на фронті зараз, особливо на Донеччині, і про наші далекобійні операції та мідстрайки. Ми продовжуємо цей тиск: я запланував нараду з Головкомом та міністром оборони Хмарою щодо цього.

Звісно, відповімо й на удари по наших портах, по аграрних виробництвах. Щодня звіти з нашої Сумської області, з інших регіонів України про наслідки російських влучань по звичайних агропідприємствах, по виробництвах хліба. Це все свідома російська тактика вдарити підло. МЗС України має поінформувати всіх партнерів і поінформувати представників міжнародних організацій про наслідки російської тактики терору проти портів та проти аграрної сфери. Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилася під ударом. На Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар, серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багатьох інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових. Ми готуємось протидіяти цьому й ми будемо максимально координуватися з усіма сумлінними партнерами, які можуть допомогти захистити нормальне життя від Росії.

Ми маємо також ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – у російських планах, – так це миру. На жаль, поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисячі, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина. Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, маскує це іншими сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це.

Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, вона покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти.

І також я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об’єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди. Тільки за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній у Йорданії і Кувейті. Зрозуміло, для чого. Ми всі у світі, ми маємо не заплющувати очі на дуже простий факт: зло завжди шукає, як зробити ще гірше й розповсюдитися. Росію треба зупинити. Війну треба зупинити. Тиск на агресора має спрацювати. Ракети для ППО, передусім для «петріотів», можуть урятувати тисячі й тисячі життів. Кожен із партнерів, які можуть допомогти, мають знати, що за всіма рішеннями, за всіма паузами в постачанні – життя людей. І коли ми зможемо виробляти ПАК-3 в Україні, ми допоможемо цими ракетами й тим у світі, хто потребує захисту. І кожен, хто зараз допомагає Росії затягувати цю війну, має відповідати в тому числі за всі глобальні наслідки цієї війни. І треба діяти й долати російський спротив. Я дякую кожному, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!