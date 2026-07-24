Ігор Жовква обговорив із делегацією Філіппін розвиток оборонного співробітництва та співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра оборони Філіппін Сальвадором Місоном, який прибув в Україну на чолі офіційної делегації. Це перший в історії двосторонніх відносин візит офіційної делегації Міністерства оборони Філіппін до України.

Приїзд делегації – продовження двостороннього діалогу після візиту Президента України Володимира Зеленського до Філіппін у 2024 році.

Ігор Жовква подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема на міжнародних майданчиках.

Основну увагу приділили розвитку оборонного співробітництва. Заступник керівника Офісу Президента поінформував про можливу угоду у спеціальному форматі Drone Deal. Сторони домовилися про початок роботи над відповідною домовленістю між Україною та Філіппінами. Профільні команди налагодять діалог для обміну українським досвідом ведення війни та впровадження нових практик у сфері оборони.

Обговорили й розвиток партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), у якій цього року головують Філіппіни. Ігор Жовква зазначив, що Україна сподівається на підтримку з боку Філіппін, щоб наша держава отримала статус секторального партнера з діалогу АСЕАН.

Заступник керівника Офісу Президента також зазначив, що після відкриття Посольства України у Філіппінах двосторонні відносини між країнами посилилися. Він висловив сподівання, що в Києві розпочне роботу повноцінне Посольство Філіппін.