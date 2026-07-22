Президент зустрівся з делегацією компанії Raytheon, щоб обговорити подальшу співпрацю для посилення захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американської компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною, що серед іншого виробляє системи Patriot і ракети до них.

Глава держави подякував Raytheon за всю надану допомогу для захисту життів українців від масованих російських обстрілів.

«Ми дуже вдячні всім співробітникам вашої чудової компанії за цей візит. Ми вдячні Президенту Трампу та народу Сполучених Штатів, вдячні за двопартійну підтримку. Ми пишаємося тим, що в нас настільки хороші відносини, і я сподіваюся, що ми зможемо піти далі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони є основним пріоритетом для України.

«І я думаю, що це тема номер один для всієї Європи й для всього світу. Ми бачимо зараз на Близькому Сході, що відбувається, якими можуть бути масовані удари з території Ірану. Ми розуміємо, що дійсно це великий виклик», – додав Президент.

Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці в захисті неба. Володимир Зеленський відзначив готовність Raytheon вивести партнерство на ще вищий рівень і спільно виробляти ракети для систем Patriot. Глава держави зазначив, що це питання він предметно обговорював із Президентом США Дональдом Трампом в Анкарі, і треба рухатися далі в цьому напрямі.

Також ішлося про інші сфери партнерства, зокрема щодо військової техніки, яка не призначена для наступальних операцій. Команди обох сторін – як на урядовому рівні, так і з боку приватного сектору – підтримуватимуть тісний зв’язок, щоб усе це опрацювати.

Віцепрезидент Raytheon наголосив, що компанію дуже приваблюють можливості працювати спільно з Україною у сфері наземних систем ППО.