Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Ірландії спілкування з медіа

Дорогий Міхоле, пане Прем’єр-міністре, тішоку!

Шановні присутні, наші команди!

Шановні журналісти!

Ми дуже цінуємо, що в нас Прем’єр-міністр Ірландії, і нещодавно я був із візитом в Ірландії. І ми дуже вдячні за таку багаторічну підтримку. Ми вдячні людям Ірландії, і я знаю, що дуже багато наших людей там. Я знаю, дуже тепле ставлення до наших людей. Дякую вам за це. Ми цінуємо, що в час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут із нами, з Україною, ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Російські удари не припиняються жодного дня, протягом уже більш ніж чотирьох із половиною років повномасштабної війни росіяни б’ють саме по наших містах, б’ють по наших селах, по життю в Україні. Не було жодного дня, щоб російська армія не била по наших цивільних. І це багато говорить про те, з ким ми воюємо й що ми захищаємо. Я дякую Ірландії, дякую всім нашим партнерам у Європі, в Америці, у світі за відчутну підтримку, за новий пакет підтримки від вас – від Ірландії. І це дійсно важливо, і це відчутно. Дякую всім ірландцям за небайдужість.

Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні виклики, які є саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, готує, на наш погляд, додаткову мобілізацію в Росії, готує розширення війни.

Важливо, що сьогодні є рішення по новому пакету санкцій Євросоюзу проти агресії Росії, і я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет, і сьогодні Мікхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакета санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами – поза межами Європейського Союзу, – щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів: синхронізація санкцій має велике значення. Також ми говорили з паном Прем’єр-міністром про російські схеми у світі, які працюють на війну, – про різні ланцюжки постачання для російської воєнної промисловості. Це стосується і виробництва компонентів для ракет, бойової авіації, інших засобів з алюмінію. Це питання, яке є в нашій дискусії. Я вдячний за розуміння загрози. Важливо, щоб були відповідні кроки і щоб російська війна ні в чому не мала підтримки. Ми підняли питання сьогодні зупинки європейського фінансування для тих організацій, зокрема спортивних організацій, які допускають участь російських спортсменів під російським прапором у міжнародних турнірах: більшість із цих спортсменів чітко підтримують війну та пов’язані з російською армією.

Зараз, у час головування Ірландії у Євросоюзі, є також рішення щодо кластерів для України – два кластери вже відкриті. Ми дуже дякуємо за підтримку, я дякую за готовність підтримувати цю роботу й надалі. Дуже важливо, щоб було лідерство Ірландії як головуючої країни, і Україна може розраховувати на відкриття ще інших кластерів. Цю роботу варто вести активно, щоб справді відчувалося, що посилення Європейського Союзу, наша європейська інтеграція є безпековим питанням для всіх, не тільки для нас – для всіх у Європі. Разом з Україною, разом із компетенціями наших людей, разом із нашою можливістю посилювати оборонний потенціал Європи Євросоюз точно стане сильнішим. Ми говорили сьогодні й про європейське фінансування на українську оборону – наступні транші з європейського пакета, які зараз готуються. Це дуже важливо.

Я поінформував Прем’єр-міністра про нашу роботу у сфері дипломатії – вчора я говорив із представниками Президента Америки –про те, які кроки ми можемо разом зробити, щоб зупинити російську агресію. Але поки війна триває, російські удари тривають, ключовий пріоритет для нас – це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети передусім, і, безумовно, для «петріотів», ракети для інших систем ППО, також наша спільна робота з Європою та всіма партнерами в рамках оборонних виробництв – тут потрібен ще більший темп. І я вдячний за готовність Ірландії підтримувати Україну й просувати всі ці необхідності в комунікації з іншими партнерами. Дякую. І хочу подякувати за розуміння того, що тільки разом у Європі ми можемо долати енергетичні виклики, які зараз є. Особливо, звісно, ми цінуємо підтримку від Ірландії для нашої енергетичної стійкості. Дякуємо за це. Ще раз дякуємо за візит, пане тішоку!

Слава Україні!