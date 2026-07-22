Сергій Кислиця зустрівся з американською блогеркою Лорою Лумер і разом із нею відвідав Києво-Печерську лавру, по якій росіяни завдали дронового удару

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч з американською блогеркою та журналісткою Лорою Лумер.

Після тривалої розмови вони разом відвідали Києво-Печерську лавру, де місяць тому російський дрон ударив по Успенському собору.

«Було цікаво поспілкуватися з Лорою Лумер, а потім відвідати Києво-Печерську лавру. Побачити на власні очі – для мене вже не вперше, – як Путін завдає ударів по серцю християнства, – це надзвичайно сильне й важливе враження. Дякую Лорі Лумер за ініціативу й візит до України в цей час», – зазначив Сергій Кислиця.

Американська блогерка приїхала до Києва кілька днів тому. У соціальних мережах вона опублікувала різні відео, серед них – про пошкоджений через російський обстріл Успенський собор.

«Не можна дивитися в очі й із серйозним виглядом переконувати, що ви захищаєте християнство, завдаючи ударів дронами по найдавнішому монастирю в Україні та буквально намагаючись підірвати Ісуса Христа “шахедом”. Хотіла це показати, бо нас засипають російською пропагандою, але я переконана: не можна заявляти про захист християнства, якщо ви намагаєтеся поцілити дроном в Ісуса Христа», – зауважила вона.

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого удару по Україні, під час якого російський дрон влучив в Успенський собор і спалахнула пожежа.

«Путін постійно зображує Росію як якогось рятівника християнства. Він любить представляти себе так, і він каже, що Росія намагається “денацифікувати” Україну й що їм потрібно було вторгнутися в Україну, щоб іще більше зробити її частиною своєї християнської імперії. Коли ви так багато кажете про християнство, навіщо застосовувати дрон по найстарішому монастирю в Україні? Чому ви це зробили?» – наголосила Лора Лумер.