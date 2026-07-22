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Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером активізацію дипломатії та наближення миру

22 липня 2026 року - 20:35

Президент обговорив зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером активізацію дипломатії та наближення миру

Президент України Володимир Зеленський разом із переговорною командою – Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим і Сергієм Кислицею – провів телефонну розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Головна тема обговорення – як активізувати дипломатію та наблизити мир.

«Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над усім, що обговорили», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхні особисті зусилля заради миру та Президенту Трампу й Американському народові – за незмінну підтримку.

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